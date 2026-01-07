「問題は60平米の部屋ですね」77歳の母のための「終活アパート」入居者募集の苦悩

76歳歳の母が一人暮らしをしている実家の床が傾いている――そんなことに気づいたらあなたはどうするだろうか。

作家の町田哲也さんが、母親がひとり暮らししている築34年の実家の床が傾いていると気づいた。家族のさまざまな事情を考えながら母の終活のために選んだのが、実家はそのままにしながら別の場所に土地を購入してアパートを建設するという選択肢だった。長く教員をし、学童の仕事をしていた母が77歳になるころ、40平米、50平米、60平米の3タイプの部屋を備えたアパートは完成。その直前に母は学童の仕事を辞めざるを得なくなっていた。

仕事を大切にしていた母の終活とアパート経営についてドキュメントで伝える連載「終活アパート」10回は、その母の新しい生活と家賃の壁について伝えている。

前編では、アパート建設が終わり、入居者募集が開始したときのエピソードをお伝えした。町田さんは母親が管理の仕事もできるのではないかとアパート経営を考えたのだが、77歳になった母が始めたのは、時給1100円の介護の仕事だった。障害児の学童など、誰かの役に立つ仕事を続けてきた思いを尊重しながら、家賃の安い部屋から埋まっていく現状を目の当たりにしていた。

後編では入居者募集の苦悩をさらにお伝えする。

入居者の引っ越しがはじまった

保証会社の審査が終わり、入居者の引っ越しがはじまったのは7月の終わりだった。かつて賃貸アパートといえば契約に際して保証人を立てたものだが、今では保証料を払って保証会社と契約するのが主流だ。入居者の支払い能力を、保証会社があらゆる観点から確認する。

大家に持ち込まれる前に、保証会社が断るケースもあるという。反社会的勢力はもちろん、安定した収入が見込めないような方も厳しい審査結果が下されることは少なくない。名義貸しのようなケースを見抜くには、勤務実態まで把握する必要があるからだ。

母には、アパートの完成が予定より早まったことは伝えてあったが、募集がすでにはじまっていることはいい出せずにいた。仮に母が入居することになるとしても、募集に不安があるからだと思われたくなかった。

「ここまでは順調だと思いますよ」

不動産仲介をお願いするE社の加藤店長に会ったのは、8月に入ってからだった。駅前にある店舗に入ると、若手スタッフが電話で営業する声が聞こえてくる。まだ20代だろうか。賃貸営業に必要なのはフットワークだという、加藤さんの言葉どおりの人選だった。

ぼくは奥の部屋に通されると、これまでの成約状況についての報告を受けた。10部屋のうち、すでに2部屋の入居が決まり、2件が審査を受けているという。40平米台の部屋が3つに50平米台の部屋が1つだ。この広さの部屋であれば、9月前に募集が終わっても不思議ではない。

「問題は60平米の部屋ですね」

集客を行ううえで一番重要なのは、やはりインターネット広告だ。誰もが部屋をさがそうと思えばパソコンやスマホを開くため、この段階での取りこぼしはありえない。ただそれだけでは莫大な情報量に埋没してしまうリスクがあるため、第二の策として近隣業者への客付けを重視しているという。

加藤さんが徹底しているのは、最寄り駅周辺の不動産業者を定期的に訪問し、物件資料を配布することだ。業者には毎週末、メールで最新資料を送付してフォローしているという。実際に販売店の認知度を高めることで、営業成果につながっている。

ぼくの問いかけにうなずくと、加藤さんはタブレットで資料を出してぼくに向けた。

「これまで応募があった方を見てみると、夫婦か婚約者との入居ばかりです。共働きの方もいますが、多くは契約者の年収が500万円程度。これは日本のサラリーマンの平均的な層と重なります。家賃が月13万円だとすると、年間150万円強。年収の3割程度で、物価が高くなっても、これ以上払うのは心理的な抵抗が生じてくるはずです」

「15万円近い家賃を払える人は限られてくるということですか？」

「どこかに部屋をさがしている方はいるはずなので、今までとは違う営業をかける必要があるでしょうね」

成約に至りつつある5部屋はインターネット広告を中心に集客できた結果だが、広い部屋はより営業色が強くなっていくという。最寄り駅から徒歩9分で60平米の広さがあるアパートは、近隣地域ではマンションも含めてほとんど募集がない。

部屋がないわけでもニーズがないわけでもないので、まずは認知を広げることが大事だ。ほかの部屋と違って、広く賃料が高いというのはターゲット層が少なくなることでもある。少しでも紹介してもらう機会を増やしていくことが重要になる。

この日も2件の顧客を案内したという加藤さんの話を聞いていると、むずかしい物件に困っているより、販売するのが楽しくて仕方ないように思えてくるから不思議だ。本当に仕事が好きなのだろう。

不動産業界20年の大きな変化

加藤さんは大学卒業後20年、ほぼ一貫して不動産業界で働いてきた。新卒で入社したのは投資用マンションの販売会社だったが、そのころの数年間は今でも忘れないという。2000年代半ばの不動産バブルが崩壊したころで、マンションが投げ売りされるようなマーケットだった。

若手の仕事といえば、始発から終電まで電話営業で投資用マンションを勧誘するばかりで、相手は与えられたリストに載っているだけの知らない客だ。顧客と信頼関係を築くのがむずかしく、疲れ果てて地元に帰って出会ったのが賃貸営業の会社だった。

どの沿線の駅前にもあるような小さな不動産屋でしかなかったが、そこには顧客のために汗を流す理想の職場があった。頑張っただけ成果につながるのも、不動産仲介の良さでもある。10年働くと、若手メンバーの一人として都内の小さな営業店を任せられるようになった。

「暑いなかでもお客さんと歩いていると、いろんなことがわかるんですよ。このアパートは、良くも悪くも階段ですね。部屋のなかに階段があるので、ここに抵抗感を持つ人は気になって仕方ないし、面白いっていう人は食いつきがいいです。そういった反応は顔色からうかがうしかないので、自分も一緒にいないとわからないんです」

アパートには共有の廊下や階段がなく、2階、3階の部屋は1階の玄関を入ると住居ごとに個別の階段で部屋までつながっている。複数の戸建て住宅が一体になったような構造で、この階段をどう思うかが入居への最大の関門だといいたいのだろう。

地道な繰り返しが成果につながることを教えてもらったのが、今の会社だといって加藤さんは笑った。簡単ではないが、終わりのない仕事を繰り返していた若いころとはやりがいがぜんぜん違う。

どこかに必ず、この部屋に住みたいという方がいるはずなんです。そう話す加藤さんの戦略を、ぼくは信じてみる気になっていた。

