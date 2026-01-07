年末から荒天が続き、酒田市の離島、飛島では酒田港からの定期船の欠航が7日で15日目となります。飛島では診療所の医薬品などが底をつきかけており、海上保安庁のヘリによる緊急輸送が、行われました。



酒田市定期航路事務所によりますと酒田港と飛島とを結ぶ定期船「とびしま」は、海上のしけのため12月24日から7日まで15日間連続で欠航となりました。これは、現在の定期船が就航した2010年以降では5年前の2021年1月から2月にかけての16日連続欠航に次ぐものです。





酒田海上保安部によりますと、6日午後、飛島診療所の医薬品の在庫が底をつきかけていると酒田市危機管理課から県を経由して、緊急輸送の要請がありました。第二管区海上保安本部は7日午前、仙台航空基地のヘリコプターを出動させ、庄内空港で緊急物資を積み込み、午前11時20分に飛島のヘリポートに着陸。医薬品などを届けたという事です。合同会社とびしま高柳 朋さん（Q今一番困っていることは何ですか）「私も12月23日に診療所を受診したんですがきょうヘリコプターが来るまで薬が届いていなくてそれが一番困っていました。周りの人は食べものが無くなって来た方が多いのでみんなで分け合って食べてはいるんですがこの間は肉まん1個で一日過ごしていたという方もいました。（Qこれからどんな事を期待したい）「まず天候が回復して本土に行きたい人が行けるようになって島に来たい人が来られるようになるのが一番。」酒田市定期航路事務所によりますとこの先1週間程度は海上の強風や波が荒い状態が続く見込みで連続欠航が長期化する可能性が高まっているという事です。酒田市では、船の往復と物資輸送には最低でも4～5時間が必要になるとして、海上のしけがおさまるタイミングを待って出航の準備を続けています。