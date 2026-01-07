¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡Á´Âçºå²¦¾Àï¡Û¾åÛêÄª¿ó¤¬V¡¡¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç½é¾Ð¤¤¡Ö¤â¤Ã¤È½Ð¤»¤¿¤Ï¤º¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¡ÖÂè64²óÁ´Âçºå²¦¾Àï¡×¤Ï7Æü¡¢ºÇ½ªÆüÂè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¾åÛêÄª¿ó¡Ê32¡áÂçºå¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢26Ç¯¤Î½é¾Ð¤¤¤ÎV¡£3Ç¯Ï¢Â³¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ø¡¢¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥ëÂçºå¤Ï24Ç¯1·î¤ÎÅö¥¿¥¤¥È¥ë°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤ÎÈþ¼ò¡£2Ãå¤Ë¤Ï·»Äï»Ò¤Î²¬Â¼¿Î¡¢3Ãå¤Ë¤ÏÌÚ²¼æÆÂÀ¤¬Æþ¤ê¡¢ËÜÌ¿¥µ¥¤¥É¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¸¡Æü¤Ë¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÏÈÈÖÃêÁª¤Ï±¿¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê»þ¤À¤±¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó°ú¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1²¯1000Ëü±ß¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤À»þÅÀ¤Ç¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÈÍ¥¾¡¡É¤ÎÆóÊ¸»ú¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ÆÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡£½àÍ¥¤Ç¤Ï2¥³¡¼¥¹¤Î²¬Â¼¤Ë°ì½Öº¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶¯Îõ¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥ëÂçºå½éV¤òÁÀ¤¦3¥³¡¼¥¹¤Î»³ºê¤¬¤³¤ó¿È¤Î·þ¤êº¹¤·¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë°ú¤¤Á¤®¤Ã¤ÆÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤¿¡£
¡¡¡Ö½éÆ°¤¬Áá²á¤®¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ß¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3ÈÖ¡Ê»³ºê¡Ë¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´¤¯¹²¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÂ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¤Î¡Ë¶ÍÀ¸¤µ¤ó¤ÎÂ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È½Ð¤»¤¿¤Ï¤º¡£¥¿¡¼¥ó¤âÄ´À°¤âÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡V¾Þ¶â225Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÂçÂ¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë1Ç¯´ÖÁö¤ê¤¿¤¤¡×¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂç°ìÈÖ½Ð¾ì¤Ø¡¢¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¾åÛê¡¡Äª¿ó¡Ê¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¡¦¤Î¤Ö¤¿¤«¡Ë1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë1·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£110´ü¡£Éã¡¦¿®°ì»á¡Ê°úÂà¡Ë¡¢·»¡¦²Å»Ì¡Ê102´ü¡Ë¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ12Ç¯5·î½»Ç·¹¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£16Ç¯6·î½»Ç·¹¾¤Ç½éÍ¥¾¡¡ÊÄÌ»»30V¡Ë¡£19Ç¯4·î²¼´Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¡ÊÄÌ»»5V¡Ë¡£SGÍ¥½Ð3²ó¡£»Õ¾¢¤Ï¸½²òÀâ¼Ô¤ÎÌîÅºµ®Íµ»á¡£