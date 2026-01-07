【パリ＝上地洋実、ワシントン＝池田慶太】ロシアの侵略を受けるウクライナを支援する欧州主体の「有志連合」は６日、パリで首脳会議を開き、停戦後のウクライナに参加国が法的拘束力を持つ「安全の保証」を提供する用意があることを明記した「パリ宣言」を取りまとめた。

英仏とウクライナの首脳は、停戦後の駐留部隊派遣に関する文書にも署名した。

宣言は、米国が主導する停戦監視の枠組みに有志国が参加することや、停戦維持のため、米国の支援を受けた多国籍部隊を陸海空に展開することなどが盛り込まれた。

マクロン仏大統領は会議後、仏メディアのインタビューで「フランスからは数千人規模の派遣となる可能性がある」との見通しを示した。駐留部隊は戦闘に従事せず、停戦ラインから離れた地域に展開する。多国籍部隊にはドイツ、イタリア、トルコなどが加わる可能性があるという。スターマー英首相は、英仏がウクライナ各地に軍事拠点を設け、兵器や装備の格納庫を整備する構想を示した。

米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使は６日の共同記者会見で、ウクライナや欧州との協議で「大きな進展があった」と述べ、米国が関与する方針を改めて示した。ウィトコフ氏は、トランプ米大統領が合意を「強く支持している」と強調。ロシアの再侵略を抑止するだけでなく、攻撃があれば防衛する内容になると説明した。

ロシアの反発は必至だ。セルゲイ・ラブロフ露外相は昨年末にタス通信が配信したインタビューで、欧州の「有志連合」が部隊を派遣すれば「露軍の合法的な攻撃対象になる」とけん制した。プーチン露大統領も９月、和平が実現すれば欧州の部隊駐留は「意味がない」と発言していた。