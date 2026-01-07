横浜大洋（現DeNA）で128勝133セーブを挙げた斉藤明雄氏（70）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（64）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。トレードマークの口ひげを伸ばし始めたきっかけを明かした。

大商大から1976年ドラフト1位で大洋ホエールズに入団。1年目に8勝を挙げると、2年目は16勝、3年目も11勝を挙げた。

4年目の1980年、春季キャンプ地が米アリゾナ州のメサになった。日本人は報道陣と球団スタッフしかいない。

あまり人目を気にするような環境ではなかったこともあり、平松政次氏、野村収氏、遠藤一彦氏と4人で、「誰が一番ひげを伸ばせるか」の勝負になった。

「口ひげだけじゃなく、あごひげも全部伸ばした。他の3人は伸ばしたけど揃わなかった」と、斉藤氏だけが見事なひげ面になった。

思いのほか似合っていたので、何とそのまま開幕を迎えたという。

ところが、肝心の成績はいい投球をしているのに白星が付かない。

見かねた松原誠氏が「俺たちが打てないのが悪いんだけど、ひげを剃った方がいいんじゃないか？」と験直しを提案した。

先輩の言葉を受け入れて剃り始めたが、「途中でひげがない顔が間抜けに見えてきた」。結局、口ひげだけ残すことになったという。

その年、リーグ最多17敗を喫したが、3年連続2桁となる14勝を挙げるとともに「ひげの斉藤」として、他球団からも親しまれる人気者になった。