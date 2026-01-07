にかほ市の神社で餅を使うユニークな神事 今年1年の運勢などを占う 今年の結果は？ 秋田
にかほ市の神社では今年1年の運勢などを餅を使って占うユニークな神事が行われました。
地域で600年以上続いていると言われる新年の伝統行事。
今年の結果はどうだったのでしょうか。
集落のすぐそばにある山の伏流水の恵みを受け代々、農業を生業としている住民も多いというにかほ市象潟町小滝地区。
地域の神社では毎年1月7日にある神事が執り行われます。
山中にある金峯神社は鳥海山を御神体とする修行の場の一つとされていて、新年のコメの作柄などを占う「お試しの神事」は、神社の建立と同じく600年以上の歴史があると言われています。
年男の代表が前の晩に3升分のもち米をついて作るのが習わしです。
出来栄えの評価
「小出、小出も平年作か、上郷、豊作、平沢、豊作、働いて働いてより一層の豊作を願うところでございます」
市内7つの地域の作柄のほか、乗せたお札の燃え方で占う今年の天候は、おおむね平穏だという結果が出ました。
餅の裏側の出来映えから占うのは社会情勢です。
社会情勢の占い結果
「裏だばきれいだな、今回は平らできれいになってます。だから社会情勢は穏やか、穏やかであると判定いたします」
年男代表 佐藤佳樹さん
「ほっとした気分であります」「いつまでもここの地区が、地域が継続していくようなことの行事というのは参加していきたいなと思ってます。」
占ったあとの餅には家内安全や学業成就の御利益があるという伝統行事。
出席した人たちは1年の安寧を祈りました。