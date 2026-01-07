Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ö¸åÇÚ¤È¥Þ¥ó¥Äー¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡× ¸µSKE¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¤´¤Ï¤ó¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÈÇ¯²¼½÷»Ò¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÉÂ¡É¤ÎÀµÂÎ
¸åÇÚ¤äÇ¯²¼½÷»Ò¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¤Î¿©»ö¤ò¡¢¤É¤³¤«Èò¤±¤Æ¤¤¿Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢ÄÁ¤·¤¯¼ã¤¤½÷»Ò¤È2¿Í¤Ç¤´ÈÓ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Çµ×¡¹¤Ë¡ÖÎø¥Ð¥Ê¡×¤ò¿¶¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ç¯²¼¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Âçµ×ÊÝ¤¬ÀµÄ¾¤Ë¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸µSKE¡¦¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬°û¤ß¤ÎÀÊ¤ÇÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤ËÁêÃÌ¤·¤¿Çº¤ß
¸µSKE48¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¥µ¥·¿©»ö¤Ç¡Ä
¸åÇÚ¤â¸ò¤¨¤ÆÂçÀª¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡£
ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ë¸åÇÚ¤Ïµ¤¤ò¸¯¤¦¤À¤í¤¦¤·¡¢»ä¤Ï»ä¤Ç¡Ö°µ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤ò²ó¤¹¤·¤Í¡£
¤è¤Ã¤Ý¤É¡Ö¤³¤Î¸åÇÚ¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Öº£¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö½÷·Ý¿Í¤Î¼ã¼êÀ¤Âå¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¹¥´ñ¿´¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬£±¥ß¥ê¤â¤ï¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Æ¡¢¿ê¤¨¤æ¤¯¿ÈÂÎ¡¢»Å»ö¤Î¶òÃÔ¡¢¶¦ÄÌ¹à¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½ÀâÌÀ¤Ê¤·¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ßÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡£
°ì½ï¤Ë°û¤à¤Ê¤éÆ±À¤Âå¤ÎÍ§Ã£¤¬¥é¥¯¤Ç¤¤¤¤¡£
´ðËÜ¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢ÄÁ¤·¤¯¼ã¤¤½÷»Ò¤È£²¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ÎÁê¼ê¤¬¸µSKE48¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤Á¤ã¤ó¡£
»ä¤¬SKE48¤ÎÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ä¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¤Î»Å»ö¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¤â¤¦10Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¿Í¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤«¤é¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤È¤´¤Ï¤ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢»ä¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤Çº¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È‼︎¡×¤È¡¢¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤Í¡£
ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¶ú¾Æ¤²°¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤Ç¡£
Èà½÷¤Ï»ä¤Î°ì¸À°ì¸À¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¿·õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤â¡ÖÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¡¢Èà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡£
¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ÏËÁÆ¬¤Î20Ê¬¤Ç½ªÎ»¡£
¤½¤³¤«¤é¤ÏÎø°¦ÏÃ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
µ×¡¹¤ËÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡¢¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¡¢ºÇ¶á¤ÎÎø°¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ±À¤Âå¤ÎÍ§Ã£´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ç¿¨¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÎø°¦ÏÃ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö·Ð¤Ä¤Î¤Ç¤Í¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡ÖÇ¯Îð¤È´¶³Ð¤¬°ã¤¦¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤è¤Ê¤¡¡×¤È¡¢³«»Ï¤«¤é£²»þ´ÖÈ¾¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤»þ´Ö¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯²ò»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿♡
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¾å²¼´Ø·¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯²£ÊÂ¤Ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¶¦±é¼Ô¤È¤ÎÇ¯Îðº¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤½¤ì¤³¤½¡¢¿ÜÅÄ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¿Þ¡¹¤·¤¯¤â¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î°Ø»Ò¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï20ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îðº¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤âÈà½÷¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¡È¸ªÆ©¤«¤·¡É´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤Ã¤È¡¢»ä¤¬¥Ïー¥É¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Æ±À¤Âå¤ÎÍ§Ã£¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¿¼¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¼ã¤¤»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»É·ã¤âÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¸åÇÚ¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤é¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡ÈÇ¯²¼¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ëµ¤Éé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¡É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤¿¾¡¼ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¸åÇÚ¤äÇ¯²¼¤Î½÷¤Î»Ò¤«¤é¤Ï·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¤·¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢°ìÌÜÃÖ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¸åÇÚ¤¬»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ò¥µー¥Ã¤ÈÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¡¢Â¾¤Î·Ý¿Í¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë½ý¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡Ö»ä¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â²¼¥Í¥¿¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢Æ±¤¸·Ý¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£
µÞ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤¤¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Áþ¤·¤ß¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
»ä¤¬¸åÇÚ¤È°û¤ß¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Îºö¤À¤«¤é¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤éÍ¶¤¦¤È¡¢¸åÇÚ¤ËÌµÍý¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï¤¢¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é¡¢Í¶¤ï¤Ê¤¤¡£
¿§¡¹¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¡¢»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ï¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿©»ö¤ä°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¸åÇÚ¤«¤éÍ¶¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£
ÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤òÂÔ¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£
¤¢¤È¡¢¤³¤³¤ÇÇ¯²¼½÷»ÒÃ£¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö»ä¤È°û¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Þ¤Ë¡¢¼ã¤¤»Ò¤Î»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤«¤Ç¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£
¤¤Ã¤È¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¡ØÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤È¤é¤Ö¤Ö¤éLOVE¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÈÖÁÈ¤¬Â³¤¯¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤ÇËÜµ¤¤Ç¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£
¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢»Å»ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÔÌÓ¤ÊÎø¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¤³¤ì¤¬²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤ÎÇº¤ß¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ä¤á¤Ê¤è¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á°¤¤Îø°¦‼︎¡×¤Ã¤Æ¡¢ËÜµ¤¤ÇÅÜ¤ë¤«¡¢ËÜµ¤¤Ç·ù°´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¤Ï³§Ìµ¤Ç¡¢¥Ð¥µ¤Ã¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÀª¤¤¤Ç¡£
À¤¤ÎÇ¯²¼½÷»Ò¤«¤é¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤È°û¤ß¤¿¤¤♡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡¢¤±¤ì¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡£
¤ª¶â¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤½¤³¤ÏÂÐÅù¤Ç¤¹¤«¤é¤Í‼︎¡¡
¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤ª¶â¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í‼︎
Ê¹¤¼ê¡¦¹½À®/ÀÐ°æÈþÎØ¡¡Âê»ú¡¦¥¤¥é¥¹¥È/ÃæÂ¼Åí»Ò¡¡»£±Æ/ÏªÌÚÁï»Ò