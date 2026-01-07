成宮寛貴さん主演舞台『サド侯爵夫人』の公開ゲネプロが行われ、初日前会見に成宮さんはじめ、東出昌大さん、演出・宮本亞門さんらが登壇しました。

【写真を見る】【 成宮寛貴 】 12年ぶりの舞台で主演 「肉体的な脱皮、精神的な脱皮」 「次の世界へ進む自分の姿が見えた」と自信 東出昌大と互いの印象も明かす





日本文学を代表する作家、三島由紀夫の戯曲『サド侯爵夫人』が性別の垣根を超え、オール男性キャストで上演。人間の心の奥底に潜む欲望や葛藤を、美しくも残酷な言葉で描き出した傑作です。



貞淑な妻・ルネ/サド侯爵夫人役の成宮さんは、“三島さんが「こういう思いを伝えたかったんだろうな」っていう思いが、セリフに一つずつ込められている。リズムをなるべく作らずに、生々しく演じたい”と、意気込みを語りました。







12年ぶりの舞台出演ということで、“亞門さんの求めている所まで到達していないことが沢山あって、ご迷惑をおかけしているんですけれども……”と恐縮しつつ、“それぞれ（キャスト）に分かりやすい言葉で演出してくださるので、毎日毎日「こうやったらいいのかな」「ああやったらいいのかな」って楽しみながらやらせてもらってる”と、稽古の様子を語りました。



サン・フォン伯爵夫人役の東出さんとは、本作が初共演。成宮さんは“東出くんは最初に会った時、“「ぼく心配性なんで」って言って、稽古初日からセリフが完璧。自分の考えをしっかり持っていて、そしてどこか、ちっちゃな動物的なところもあったり。おっきいんだけど（笑）”と印象を語ると、宮本さんが“どういうこと？虫ってこと？”とツッコみ、笑いが起こりました。

東出さんは成宮さんについて、“柔和な方。裏に入ってみたらもっと柔らかい。成宮さんのいる現場は必ず明るくなると思います。日向ぼっこというか、太陽の黄色い光の暖かさがある方という印象で、本当はもっともっと芝居の中でも絡みたかったんですけれども、一瞬すれ違うだけなんですよね”と笑い合い、早くも打ち解けている様子。



そして成宮さんは、“僕自身も肉体的な脱皮、精神的な脱皮。次の世界に向けて進んで行く自分の姿が、「こういう方向性なのかな」っていうのが、少し見えたような気がしています”と、明日開幕する主演舞台をアピールしました。



