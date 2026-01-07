女優・綾瀬はるかのものまねなどで知られるものまねタレントの沙羅（42）が7日、自身のインスタグラム。ものまねした人気タレントとの“双子デート”のオフショットを公開した。

2日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」ものまね芸人SPで“双子デート”したことを報告していた沙羅。同じ髪型、衣装で双子になりきった後ろ姿を公開していた。

この日は、「答え合わせ」とし、「双子デートのお相手は丸山桂里奈ちゃんでした」と正解を発表。元サッカー日本代表でタレントの丸山桂里奈とのツーショットを公開した。

「同じ格好で同じ髪型でいると、もっと似てくるから不思議！笑」とつづり、「かりちゃんは本当にボキャブラリーがユニークですごい。発想がすごすぎて、私の脳みそじゃ振ってこない」と丸山を絶賛した。

「でもこの日は、かりちゃんに1日マンツーマンで特訓してもらったからかなりアップデートできました」と続け、「ものまねって奥が深い。まだまだ似せられるとこがいっぱいあった」と手応え。「でも1番嬉しかったのは、かりちゃんと下北デートできたこと。つむじが10回転するくらい楽しかった（↑このワードかりちゃんに褒められた笑）」と振り返り、「いつも優しくて面白いかりちゃん。ありがとう」と感謝の言葉で締めくくった。

ハッシュタグでは「#鼻と口が特に似てるよね」などと加えた。

丸山もこの投稿に反応し、「こちらこそ、いつもありがとう。感謝です」とコメント。フォロワーからは「鏡があるみたい！」「双子〜そっくりすぎる〜」「似てる」「どっちがどっちだ？」などの声が寄せられた。