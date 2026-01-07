文化放送では、「～キミはひとりじゃない～文化放送 受験生応援キャンペーン」の企画として、1月15日（木）午後10時00分より、特別番組『～キミはひとりじゃない～受験生応援スペシャル！』を放送する。

文化放送では、受験生リスナーにエールを送る「～キミはひとりじゃない～文化放送 受験生応援キャンペーン」を2025年12月1日（月）～2026年2月19日（木）の約2ヶ月半にわたって開催している。当キャンペーンは9年連続の実施となり、今回は『レコメン！』木曜パーソナリティを務める「M!LK」の吉田仁人がキャンペーンキャラクターに就任した。

1月15日（木）に放送する『～キミはひとりじゃない～受験生応援スペシャル！』は、大学入学共通テストを数日後に控えた、頑張る受験生を全力で応援する特別番組。パーソナリティは、キャンペーンキャラクターを務める吉田仁人、そして吉田と同じEBiDAN内のユニット「SUPER★DRAGON」で活躍する飯島颯が担当する。

飯島颯（いいじま はやて）は、2015年からSUPER★DRAGONのメンバーとして活動する、2001年生まれの24歳。長身を生かしたパフォーマンスやアクロバットが得意で、ドラマや舞台など、俳優としても活躍中だ。中学・高校受験に挑んだ経験を持ち、芸能活動と両立しながら第一志望の学部に大学進学したことを自身のSNSで報告した。

番組では、受験にまつわるメール紹介や楽曲オンエアのほか、本番直前の受験生の背中をひと押しするようなトークで、勉強に追い込みをかける受験生にエールを送る。今年受験を控えるリスナーはもちろん、数年後に受験に臨むリスナーも、受験を経験したことのあるリスナーもパワーをもらえるような、温かくにぎやかな番組となる。

【特別番組概要】

■番組名： 『～キミはひとりじゃない～受験生応援スペシャル！』

■放送日時： 1月15日（木） 午後10時00分～深夜0時00分（22時00分～24時00分） 生放送

■出演： 吉田仁人（M!LK）、飯島颯（SUPER★DRAGON）

■キャンペーン特設サイト： https://www.joqr.co.jp/juken/

【『レコメン！』番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： 秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む36局ネットで放送

■パーソナリティ： （月）駒木根葵汰 （火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz） （水）矢吹奈子 （木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉、Aile The Shota、ラブライブ！シリーズ、Girls²、田中れいか