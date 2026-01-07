「普段はほぼほぼ飲まない」時東ぁみ、“口説かれた芸人”を実名で暴露
タレントの時東ぁみ（38歳）が、1月6日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season5」（ABEMA）に出演。“口説かれた芸人”を実名で暴露した。
今回、デビュー20周年の節目に、「10年ぶりグラビア復帰」を果たした時東がゲスト出演。時東のグラビア写真が公開され、刺激的な水着のデザインに、さらば青春の光・森田は「もう眼鏡とかじゃないやん」、ニューヨーク・嶋佐も「胸のところが眼鏡みたい」と大興奮する。
また、酒にまつわるエピソードトークでは、時東が芸人に口説かれた過去を明かす場面も。「普段はほぼほぼ飲まない」というものの、「飲むと決めたらとことん飲みたいタイプで、結構飲めるタイプ」だと語った時東に、MCが「芸能界だと誰と飲む？」と質問。
「昔を考えると、NON STYLE・井上さんとかはよく（飲みに行った）」と答えた時東に、MCが「口説かれたりとかは？」と問いかけると、時東は「まぁ…」と意味深に頷き、「でも、ベタじゃないですか」と回答。森田は「井上さんが口説くことベタって言ってる」とツッコミを入れ、笑いを誘った。
