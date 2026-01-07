時東ぁみの“お酒の失敗談”にニューヨーク屋敷「女タレント史上一番気持ち悪い話」

タレントの時東ぁみ（38歳）が、1月6日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season5」（ABEMA）に出演。披露した“お酒の失敗談”に、ニューヨーク・屋敷裕政は「女タレント史上一番気持ち悪い話」とドン引きした。



今回、デビュー20周年の節目に、「10年ぶりグラビア復帰」を果たした時東がゲスト出演。スタジオ一同を驚愕させる“酒の失敗談”を披露した。



時東は「お酒と牡蠣を一緒に食べたことがあって…」と切り出し、「ベロベロで帰った記憶もない状態」と当時の状況を振り返る。そして「朝起きたらベットが下のものだらけ」「海の匂いで起きました」と衝撃的な結末を告白した時東に、ニューヨーク・屋敷は「女タレント史上一番気持ち悪い話」とドン引きする事態となった。