2026年の静岡の経済はどうなるのでしょうか？6日夜、県内企業のトップが一堂に会した新年の「賀詞交歓会」で、その見通しを聞いてみました。



6日夜、静岡商工会議所が開いた新年の賀詞交歓会には、県内の経済界から会場を埋め尽くすほど多くの関係者が集まりました。



（静岡商工会議所 岸田 裕之 会頭･静岡ガス会長）

「不確実性が増している世の中にあって、日本が、静岡県が、そして、この地域が明るい未来を築いていくために、まずはわれわれ企業、事業者自らが 将来を見据え、創造力を発揮していくことが必要でございます」





2026年、静岡の経済はどうなるのか？県内企業のトップらに、ことしのキーワードを聞きました。（静岡商工会議所 岸田 裕之 会頭･静岡ガス会長）「経済も、今、不確定要素がいっぱいありますけど、企業もそれに向かっていろいろ将来的なものを見通しながらやっているので、ことしはそれが、 今は株価が独り歩きして伸びているが、実体経済も、ことしの後半にかけて向上して いくと思っている」（静岡銀行 杉本 浩利 顧問）「経済が本当に純回転をしていくためには、実質賃金がプラスになって、物価が上がって もモノがしっかり消費できるようになること。金利も、実質金利がプラスになれば円安が是正されるので。名目ではなくて実質的にすべてが良くなる年に転換する年になればいいと思ってキーワードは『実質』」物流を支える「鈴与」の髙橋副社長は、ガソリン･軽油の暫定税率廃止によって「光」が見えたと話します。（鈴与･髙橋 明彦 副社長）「ネガティブな閉塞感のある経済～が、少しずつ目に見えて 動き出しました。それが明るさということで、われわれ期待して いるし、われわれも、その流れに乗って街づくりも含めて経済を 活性化させていきたい」また、県内の中小企業にも、賃上げの流れが広がりつつあるといいます。（TOKAIホールディングス 小栗 勝男 社長･CEO）「景気も良くなってくるし、海外ではいろいろあるかもしれないけれども、賃金もあがってこれからますます。賃上げは中小企業も理解を深めてきていると思うが、ただ、価格転嫁が競争が激しいから、なかなか難しい。でも、徐々に良くなっているし、曇り空じゃないよね、今、割と晴れ気味だと思いますよ。良くなると思いますよ」（静岡鉄道 川井 敏行 社長）「インフレ経済というのは荒波もあるかもしれないが、そういったものを乗り越える勇気、特に投資への勇気。投資への勇気でもモノへの投資。しっかりと将来を見据えた設備投資をしていかなければいけない。人への投資。さらに賃上げを持続させて経済を底上げする。勇気ある人への投資もしていかなくてはいけない。これができれば、非常に経済の見通しは悪くないと思っているので、頑張って勇気をもってインフレに立ち向かっていきたい」そして、飲食業界はインバウンド需要も取り込み、さらなる盛り上がりに期待を寄せています。（なすびグループ 藤田 尚徳 専務）「コロナで本当につらい時期があったが、そこを乗り越えて。経営努力と効率化と機械化とインバウンドも含めて、静岡でやれてないことを率先してやっていって、食文化の代表として静岡で何とか頑張っていきたい」専門家は、ことしの経済についてどう見ているのでしょうか。（静岡経済研究所 恒友 仁 専務理事）「日経平均株価もどんどん上がっている状況。これは何を意味しているかというと、ことしの景気に対する期待感がすごく大きいというところはある。これから景気が徐々に、また良くなってくるというところは言えるのかなと思う」一方、高市政権がすすめる"物価高対策"は一定の効果がみえ始めた反面、円安傾向が収まりにくい傾向もあるといいます。（静岡経済研究所 恒友 仁 専務理事）「政府の物価高対策は、プラスの効果もある反面その財源を考えた時に、どうしても日本の借金が増えてしまうということの連想から、日本売りという圧力があって、円安が収まらない。なので、今の経済状況は、円高に向かう力と円安に向かう力は拮抗してしまってる状態で、 なかなか円安の動きが止まらないというか、小康状態を続けている状況」こうした中で、ことし、個人や企業に求められるのが“発想の転換”だといいます。（静岡経済研究所 恒友 仁 専務理事）「これまで異常だったことが通常の世界になるという発想の転換をして、企業もわれわれ家計も見ていかなければいけない。『これからも値段はどんどん上がっていくんだ』と、だから『買いたいときに買おうよ』という…そういう発想が必要で。いわゆるこれまで我慢していた心の壁をちょっと超える、そういった消費の仕方も必要になってくると思う」高市政権のもとで、少しずつ動きが見えてきた日本の経済。2026年は静岡にとって明るい年になるのか、期待されます。