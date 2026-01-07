今年1年の無病息災などを祈って。



正月行事が続く長野市の善光寺では７日、極楽往生が約束されるという「御印文頂戴」が始まりました。



錦の布に包まれた御印文を頭に押し当ててもらい手を合わせる参拝者たち。善光寺の本堂では7日「御印文頂戴」が始まりました。



御印文は3つあり、それぞれ阿弥陀如来と勢至菩薩、そして観音菩薩の分身とされ、3つを当てることで極楽往生が約束されると言われています。





群馬県から「こう印を押してもらったからね。多分（極楽浄土に）行けると思います」長野市民「2026年は元気で過ごせますようにってお願いしてきました」「毎年来てるんですけどみんな笑顔で過ごせるようになったらいいなと思いながらやっていただいて良かったです」御印文頂戴は1月15日まで午前9時から午後4時に行われます。■ びんずる廻し ■そして善光寺では6日夜、1年の無病息災を祈る「びんずる廻し」が行われました。集まった30人の参拝者が参加して、体にさらしを巻き頭に縄をかけた「びんずる尊者の像」を台座ごと本堂内で3周引き回します。びんずる尊者の像は触れると病気が治る「撫仏」とも呼ばれています。「福しゃもじ」を受け取った参拝者たち。「びんずる様」をなでてから持ち帰ると、今年1年 病気をせず健康に過ごせると伝えられています。参拝者は「健康で長生きできるようにお願いしました」「家族が健康に過ごせるようになってほしい」参拝者たちは熱心に撫でて無病息災を願っていました。