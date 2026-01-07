ソフトバンクは、ソフトバンク経由でNetflixに加入し、月額料金の支払い方法をソフトバンク指定の方法にしているユーザーと、SoftBank 光のユーザーを対象に、所定の条件を満たすとNetflixの広告つきスタンダードプランを3カ月目まで追加料金なしで利用できるキャンペーンを、2月2日から3月31日まで実施する。

さらに、「ワイモバイル」や「LINEMO」の契約でも、Netflixをお得に利用できる取り組みを、2月中旬以降に開始する予定だという。

Netflix満喫キャンペーン

キャンペーン期間中に以下の適用条件を全て満たすと、Netflixに加入した翌月から3カ月目まで、Netflixの広告つきスタンダードプランの月額料金に相当する890円が、ソフトバンクの携帯サービスの毎月の利用料金から割引される。

2月中旬以降に、「ワイモバイル」でも同様のキャンペーンを実施する予定。

SoftBank 光 Netflixパック満喫キャンペーン

適用条件 「ソフトバンク」の携帯電話サービスが個人契約であること。 キャンペーン期間中にソフトバンク指定の窓口からNetflixに加入すること。 「ソフトバンク」の携帯電話サービスとNetflixの利用料金を合算して支払うこと。 キャンペーン期間の各月の前月末時点で、対象料金プラン（「ペイトク無制限」「ペイトク50」「ペイトク30」「メリハリ無制限＋」「ミニフィットプラン＋」「スマホデビュープラン＋」）に加入中または対象料金プランへの変更申し込みを行なっていること 。

キャンペーン期間中に以下の適用条件を全て満たすと、「SoftBank 光 Netflixパック」の課金開始月から3カ月目まで、Netflixの広告つきスタンダードプランの月額料金に相当する890円が、「SoftBank 光 Netflixパック」の毎月の利用料金から割引される。

適用条件＜「SoftBank 光」と同時に申し込む場合＞ 「SoftBank 光」が個人契約であること。 キャンペーン期間中にソフトバンク指定の窓口から新たに「SoftBank 光 Netflixパック」に申し込み、申込日から180日以内に課金が開始されていること。 「SoftBank 光 Netflixパック」とキャンペーンを同時に申し込むこと。 「SoftBank 光 Netflixパック」の申込日が属する月を含む過去3カ月以内に、「SoftBank 光」および「SoftBank Air」またはそのいずれかのサービスを解約していないこと。 「SoftBank 光 Netflixパック」の申込日時点で、「SoftBank 光」の設置場所と同じ住所・名字で、「SoftBank 光」および「SoftBank Air」またはそのいずれかのサービスの契約がないこと。 課金開始日が属する月の末日時点で、「SoftBank 光 Netflixパック」を利用中、もしくは利用料金の支払い方法がソフトバンクが指定する方法で登録が完了していること。適用条件＜「SoftBank 光」を契約中の場合＞ 「SoftBank 光」が個人契約であること。 キャンペーン期間中にソフトバンク指定の窓口から「SoftBank 光 Netflixパック」に申し込むこと。 2026年1月6日から2月1日までに、「SoftBank 光 Netflixパック」への申し込み履歴がないこと。

キャンペーンの詳細は、後日ソフトバンク公式サイトにて発表される予定。