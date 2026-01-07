【新春グルメ】2026年 激推し！｢御殿場･小山エリア｣で大注目の極上グルメスポットを津川･鳥海･久保トリオがご案内(静岡)
年末にお届けした津川・鳥海・久保の2026年の静岡、大注目スポットツアー。激アツの「御殿場・小山エリア」を巡りましたが、盛り上がりすぎて入りきらなかった注目スポットを、7日 まとめて紹介します。
絶景の富士山を見ながらいただくアフタヌーンティーや極上グルメ、12月アウトレットにオープンした最新グルメを紹介します。
「丁子屋」のとろろ汁まで食べ放題の静岡食材をふんだんに使った朝食ビュッフェは3人とも大満足でしたが…、すごいのは朝食だけではないのです。それが総料理長こだわりの…。
（総料理長）
「こちらが『ストロベリーアフタヌーンティー』です」
（久保 ひとみさん）
「かわいい～これはたまらないですね」
（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）
「久しぶりにテンション上がる」
（久保 ひとみさん）
「あがりますよね」
季節ごとに内容が変わり、今は地元のイチゴをふんだんに使った「ストロベリーアフタヌーンティー」。これを目当てに静岡県内外から訪れる客も多いといいいます。
まずはウエルカムドリンクからいただきます。
（久保 ひとみさん）
「いただきます。…おいしい。酸味と甘みのバランスがちょうどいい」
（津川 祥吾 アンカー）
「イチゴのいい香りがする」
2段重ねの器には、みずみずしく香り高い旬のイチゴをふんだんに使った4種のスイーツ。中でも抜群の存在感、イチゴのショートケーキ。ベリーのソースをかけていただきます。
（久保 ひとみさん）
「おお～こんなに贅沢にかけちゃっていいんですか？…いただきます。う～ん濃厚です。イチゴそのまま素材の味をすごく大事にしているソース。スポンジがふんわりしてやわらかい、ふわふわです。最高」
さらにアフタヌーンティーといえばスイーツだけではありません。小山町で養殖されている国内初の国産サーモンにイチゴのソースをかけた「フジアトランティックサーモンのマリネ」や、丁寧に火入れした和牛ローストビーフも。
（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）
「お肉の食感がすばらしい。これはまさにアフタヌーンティーですね。ちょっとつまみたい」
（富士スピードウェイホテル 石井 順 総料理長）
「ポテトもローストビーフに酸味をきかせてピクルスを入れてタルタルソースのイメージで久）これは幸せな時間ですね」
続いては、絶景を眺めながら食べるグルメが最高…と、多く客が訪れる人気の「フジミカフェ」。
（鳥海 氏）
「御殿場から箱根に向かう途中の乙女峠にある一番の景色が右側見てください。富士山が見え…」
（津川アンカー）
「真っ白」
（久保さん）
「全然見えないじゃないですか」
（鳥海 氏）
「ここの席からの富士山、本当にきれいな景色が…」
晴れていれば…こんな感じで絶景の富士山が見えるんです。遮るものがなく最高の眺め。
（鳥海 氏）
「こちらのお店、おいしいグルメが楽しめる。ここ、私がお気に入りの店」
鳥海さんが虜になっているというのが「FUJIMI BURGER」『柚子胡椒マヨ＆アボカドソース』。
（フジミカフェ 磯崎 貴大さん）
「ピックを抜いていただきましてガブリと…」
（久保さん）
「ミセスおちょぼ口なんですけど大丈夫？」
（フジミカフェ 磯崎 貴大さん）
「大丈夫だと思います」
（久保さん）
「いただきます。お肉がすごい」
（フジミカフェ 磯崎 貴大さん）
「お肉は静岡のブランド『あしたか牛』を100％使用」
（久保さん）
「なによりも肉のうま味、それがブワ～っとくる」
（鳥海 氏）
「ここのお肉、本当においしいです。肉汁が口の中に入ってくるのがたまらなくて」
（久保さん）
「アボカドがホントにいいアクセントこれはマジですごいボリュームだけど、すぐに食べられちゃう。本当においしい」
そして、これも鳥海さんオススメの「富士山御殿どり」を使用した「彩り野菜カレー」。
（津川アンカー）
「いただきます。うまい」
（久保さん）
「わはははは…心の声が出ました」
（津川アンカー）
「このカレーはうまいです」
10種のスパイスを合わせて、たっぷりのタマネギやショウガと共に煮込んだ絶品カレー。さらにカレーとの相性抜群。香ばしく焼き上げた「富士山御殿どり」は…。
（津川アンカー）
「あ～いいですね。カリカリしてて、すごくおいしい。これは最高です」
そして、鳥海さんもまだ食べたことがないというのが、厳選した静岡県産の牛もも肉のローストビーフをたっぷりとのせた…「自家製ローストビーフオーバーライス」。「富士山御殿どり」の温泉たまごをかけていただきます。
（鳥海氏）
「おいしい。お肉もやわらかいし、ご飯との相性がすごくいい。単品で食べるよりもごはんと卵と全部一緒になって、好きなものがみんな集まっている。うん、しあわせ。今回ここに来たくてハンバーガーもカレーも食べているので違うメニューを食べたいと思って来ると、何にするか本当に迷う。これでまた3つ迷っちゃう。よくないんですよ…これが」
訪れれば訪れるほど虜になってしまう店なのです。そして、御殿場といえばやはりアウトレットは外せません。ここにも12月オープンしたばかりの注目店が。
静岡県内初出店となる東京･日本橋で人気の天丼店「金子半之助」。オススメは不動の一番人気「江戸前天丼」です。
（久保さん）
「すごいですね」
（鳥海氏）
「具材が豊富ですよね。何が入っているんですか？」
（日本橋 天丼 金子半之助 工藤 光代さん）
「こちらはアナゴ・エビ2尾イカ・ノリ・インゲン…そして半熟卵が入っています」
（鳥海氏）
「こちらの『金子半之助』さんは東京・日本橋にありまして、僕の家から自転車でいける。コロナ禍で宅配で何度頼んだか…いつも行列のお店」
鳥海さんも大好きというこの天丼ですが、中でも特に目を引くのは大きな穴子。
（鳥海氏）
「いただきます。おいしいタレがなんともいえない甘辛い感じ。ごはんとの相性が抜群と言いたいのですが…ごはんに届かない。映える感じでいいです」
（津川アンカー）
「エビいただきます。このタレおいしい」
秘伝のタレにごま油を足すことで、香ばしく箸が止まらない味付けになっているそうです。さらに、SNSで「一生に一度は食べたい」と話題になっているのが半熟卵の天ぷら。
（久保さん）
ちょっと待ってやわらかすぎて強くつかむと割れちゃいそうなくらい（食べる）一回噛めばす～っと全部割れて口に広がっていや～おいしいタレが卵に絡んで最高鳥）出来たてもおいしいがテイクアウトしてもおいしい久）海外の方はもちろんですが静岡の方に食べていただきたい
静岡県内初出店の絶品天丼。2026年ことし、注目間違いなしです。
（久保さん）
「朝から富士山が見られなかったが、この時間になって見えてきました」
（鳥海氏）
「2026年いい1年になりそう」
（津川 祥吾 アンカー）
「2026年の抱負を…ことしはですね、みんなで健康な一年にしたい」
（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）
「ロケに行って臨場感というのをお伝えして、旅に出かけるきっかけ、おいしものを食べに行くきっかけができるような仕事を充実させた一年にしたい」
（久保 ひとみ さん）
「私は『every.しずおか』も｢まるごと』も、静岡で一番見てもらえる番組になるように頑張ります。