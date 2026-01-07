◆全国高校ラグビー▽決勝 桐蔭学園３６―１５（前半５―５）京都成章（７日・花園）

花園にノーサイドの笛が響くと、京都成章のメンバーらが悔し涙を流した。５大会ぶり２度目の決勝で、またしても立ちはだかった桐蔭学園の壁。前半同点も後半に突き放され、ゲームリーダーとしてチームを引っ張ったロックの土肥祐斗（３年）は「僕らも試合中の修正力は付けているけど、桐蔭学園さんの方が上だった。笹岡を日本一のキャプテンにしたかった」と唇をかんだ。

９月に左膝を手術して在学中のプレーが絶望となり、裏方に徹した主将のＦＢ笹岡空翔（くうと、３年）は「僕が不在の中で、頑張ってくれた仲間たちに感謝しかない」と大粒の涙。今春の全国高校選抜大会（熊谷）決勝で０―３６と大敗した桐蔭学園相手に、先制するなど健闘したフィフティーンをねぎらった。

現在の３年生が入学した２３年春。元部員による不祥事が起き、同校やラグビー部全体に厳しい目が向けられた。学校長でもある同部の湯浅泰正総監督（６１）は当時について「（現役部員には）普段通りに接した」と振り返る。選手らは、ひたむきに日本一を目指し、だ円球を追った。翌２４年春は入部者がおよそ半減したが、当時入部したある部員は「（不祥事があり）どんな感じかなと思ったが、体験入部したら雰囲気が良くて」と入部を決め、ラグビーに没頭している。

２４年秋は京都予選決勝で京都工学院に敗れ、花園連続出場が１０でストップ。その昨季は、次から次へと相手に鋭く刺さる伝統のピラニアタックルを封印し、相手を誘いこむディフェンスを試みたが、実らなかった。新主将となった笹岡ら最上級生は「僕らが憧れたピラニアタックルを復活させてください」とＯＢの関崎大輔監督（３６）に直訴。指揮官は「私が、ぶれていた」と失敗を受け入れ、恩師の湯浅前監督時代から続く“名物タックル”を復活。最大の武器を取り戻し、今季は京都の覇権を奪回すると、花園決勝の舞台にまで戻ってきた。

この日出場した２年生たちが中心となり、新チームの戦いがすぐに始まる。笹岡は後輩たちに向け「ここから、まだまだ成長できる。ピラニアタックルという伝統を継承していってほしい」とエール。京都成章の挑戦は終わらない。（田村 龍一）

◇京都成章 １９８６年創立の私立共学校。ラグビー部も同年創部で現部員は男子９７人（３年４７人、２年２５人、１年２５人）、女子は１６人。花園は２００１年度に初出場し、今大会が１７度目。主な同部ＯＢは矢富勇毅（元静岡）、坂手淳史（パナソニック）、本橋拓馬（神戸）。所在地は京都市西京区。湯浅泰正校長。