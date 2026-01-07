朝日杯ＦＳ２着のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）はファルコンＳ（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）へ向かう。

ホープフルＳ３着のアスクエジンバラはスプリングＳ（３月１５日、中山）をはさみ、皐月賞（４月１９日、中山）を予定する。同レース１３着のウイナーズナインは左膝骨折のため手術し、菊花賞（１０月２５日、京都）を目指す。報知杯クリスマスローズＳ勝ち馬のコラルリーフはマーガレットＳ（２月２８日、阪神）か報知杯ＦＲ（３月７日、阪神）を目標にする。１１月１５日に東京で新馬Ｖのコレオシークエンスはきさらぎ賞（２月８日、京都）へ向かう。

１１月１５日に福島で新馬勝ちのショウグンマサムネは京成杯（１月１８日、中山）を予定する。１月４日に京都で１勝クラスを制したジュウリョクピエロは忘れな草賞（４月１２日、阪神）を目標にする。１０月１８日に東京で未勝利Ｖのダノンセフィーロは、ゆりかもめ賞（２月８日、東京）か共同通信杯（２月１５日、東京）を予定。１０月４日に東京で未勝利勝ちのミッキーマーメイドはセントポーリア賞（２月１日、東京）を視野。１２月６日に阪神で新馬勝ちを決めたエルハーベンは若駒Ｓ（１月２４日、京都）を予定する。

報知杯クリスマスローズＳ２着のタマモイカロスはマーガレットＳを視野。万両賞２着のメイクワンズデイはファルコンＳへ向かう。阪神ＪＦ８着のマーゴットラヴミーは剥離（はくり）骨折により、春は全休する。黄菊賞８着のサントルドパリは古川吉騎手とのコンビで若竹賞（１月２５日、中山）へ向かう。

阪神ＪＦ７着のショウナンカリスは、報知杯ＦＲ（３月７日、阪神）へ。先週の中山で１勝クラスを勝ったステラスペース、ホープフルＳ１２着のジーネキングは、京成杯へ。ひいらぎ賞４着のニシノエースサマは、セントポーリア賞（２月１日、東京）へ。ホープフルＳ６着のオルフセンは、共同通信杯（２月１５日、東京）かフリージア賞（２月２１日、東京）を視野。