人気ドラマに出演したほか、ロングヘアに”ワンレン・ボディコン”のスタイルで９０年代に「学園祭の女王」として人気を集めたタレント・千堂あきほが７日、自身のインスタグラムを更新した。

「やっとや〜っとお会いできました！！私のドラマデビュー作品『東京ストーリーズ』のお相手」と始めた千堂が２ショットをアップした相手は、俳優の宇梶剛士。「３５年以上の月日が流れこの北海道でお会いできるなんて！！もう感激 昔の記憶が定かではない今日この頃ではありますが 当時の私は、この先自分がどうなっていくのかもわからず とにかく眼の前にある仕事を日々消化するだけで精一杯 きっと色々とご迷惑をおかけしていた？かも？」と当時を回顧し、久しぶりの再会を喜んだ。

最後には「月日が流れ、またこうして一つの作品で再会できて嬉しかったです またご一緒できる日を楽しみにしています ありがとうございました」と心境を吐露。この投稿には「顔小さいですね」「とっても素敵な再会ですね〜」「笑顔素敵ですね！」「かわいい」などの声が寄せられている。

千堂は１９９０年に歌手デビューし、フジテレビ系「東京ラブストーリー」「振り返れば奴がいる」や日本テレビ系「マジカル頭脳パワー！」など人気ドラマやバラエティー番組に多数出演。２０００年に一般男性と結婚し、０８年に長女、１１年に次女を出産。１１年からは札幌を拠点に活動している。