■これまでのあらすじ

ママ友たちに趣味のハンドメイドを売って回っている真希子。材料費だけ、もしくはSNS用に子どもの写真を撮らせてくれたらタダでいいと持ち掛けるが、幼稚園の先生から注意されてしまう。ヘアゴムを欲しがっているのかと思った真希子は先生に800円で売ろうとするが…？



こんなにかわいいし、みんな喜んでくれているのに、なんで園内でプレゼントしちゃいけないの？

園長先生はお金を請求してるって言うけど、材料費ですよ？ それがイヤな人は写真をSNSにアップさせてもらっているだけ。ハンドメイドだからってタダなわけないじゃないですか。退園も検討せざるを得ないなんて脅し…ひどい。でも、ひどいのは園長先生だけじゃありませんでした。あんなに喜んでいたママ友が私のヘアゴムを返してきたのです。「誰も買うなんて言ってない」と言われました。「無理やり押し付けないで」って。無理やりじゃないもの。よかれと思って渡したんだもの。それを今さら返すなんて非常識でしょう！そのあとも続々とママ友たちが返してきて…。なんでよ…。私、こんなに頑張ってるのに…。

※この漫画は実話を元に編集しています

