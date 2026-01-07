「しおりが勝手に移動する？」文具好きの編集部員がハマった“ちょっと便利な文房具”
「これがあると、なんだか楽」「ちょっとした工夫なのに快適」今回紹介するのは、使い勝手や構造にひと工夫があり、一度使うと手放せない“ちょっと便利な文具”。読書、作業、整理、開封といった日常のシーンで、気負わず使えて、静かに満足度を上げてくれる。文具好きの編集部員が実際に使い続け、「これはもう外せない」と感じたアイテムを集めた。
【写真】「ページをめくるたび、しおりが移動」読書や資料チェックなどが快適に
■【自動でページをめくれる】シリコンブックマーク
柔らかいシリコン素材を使った、自動追従型のブックマーク。ページをめくるたびに、しおりが自然と次のページへ移動するため、挟み直す手間がない。読書中はもちろん、資料確認や手帳など、ページ数のある冊子で真価を発揮する。薄くて軽く、書籍を閉じても邪魔にならない点も魅力。作業の流れを止めずに読み進められることで、集中力の維持にもつながる。
●おすすめポイント
・しおりを挟み直さなくていい
・柔らか素材で本を傷めにくい
・読書・資料チェックなどにおすすめ
■【デスクの上じゃなくても使える】コクヨ テープのり ドットライナー ホールド
高い粘着力が特徴のドットライナー ホールドは、下敷きや土台がなくても安定して使えるテープのり。片手で引いてもしっかり貼れるため、立ったままの作業や外出先でもストレスが少ない。ドット状にのりが乗るため、はみ出しにくく仕上がりもきれい。仮止めではなく、資料や台紙をしっかり固定したい場面で活躍する。
●おすすめポイント
・机がなくても使える
・紙の端にきれいに乗る
・剥がれにくい高粘着タイプ
■【キャップ一体型】クツワ コンパクトはさみ「HiLiNE」
キャップと本体が一体化した構造で、キャップを外す手間や紛失の心配がないコンパクトはさみ。スライドするだけで刃の部分が登場するのでわずらわしさもなく、案勢が保たれる。キャップがあれば携帯にも便利だ。
●おすすめポイント
・キャップを探さなくていい
・安全性も高い
・携帯にも便利
■【針を使わずにとじられる】コクヨ 針なしステープラー ハリナックス
紙に小さな切れ込みを入れてとじる、針不要のステープラー。針の補充や廃棄を気にしなくていいのが最大の利点だ。仮資料や回覧物など、後で外す前提の書類に特に向いている。安全性が高く、分別の手間がいらない点も評価が高い。
●おすすめポイント
・針を使わず安全
・外す作業が簡単
・分別不要で後処理がラク
■【ラクラクカットできる】ミドリ ダンボールカッター
ダンボールの開封に特化したコンパクトカッター。セラミック刃を採用し、安全にカットできる。刃が深く入らない設計のため、中身を傷つけにくいのもポイント。玄関に常備しておくのがオススメ！ ダンボールの解体作業が格段にスムーズになる。
●おすすめポイント
・ダンボール開封に特化
・中身を傷つけにくい
・玄関に置けるコンパクトさとスタイリッシュさ
