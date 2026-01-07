【YouTubeチャート】米津玄師「IRIS OUT」V15 Snow Man「嫉妬ガール」初登場
2025/12/26-2026/1/1のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比10.4％増、TOP100の初登場作は11作（前週7作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
米津玄師「IRIS OUT」（818.5万回）が3週連続、通算14度目の1位となった。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした作品で、昨年の大みそかには『第76回NHK紅白歌合戦』（以下、『紅白』）に出演し初パフォーマンスを披露。映画の内容をオマージュした演出に加え、HANAのメンバーがダンサーとして参加し、ステージを盛り上げたことも反響を呼んだ。なお、同映画は公開108日間で動員数665万人、興行収入は101.5億円を突破。歴代興収ランキングは『踊る大捜査線 THE MOVIE』（1998年公開）を抜き、49位となった（興行通信社調べ）。続編となる『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることも発表されている。
2位（前週2位）は「オリコン年間ランキング2025」の作品別売上数部門で2年連続の史上最多6冠を達成したSnow Manの「カリスマックス」（515.8万回）。12月23日から26日までの4日間にわたって『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』東京ドーム公演を開催し、大みそかには同じく東京ドームで行われたSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストによるカウントダウンコンサートにも登場し同曲を披露した。
3位（前週20位）は、『第67回 輝く！日本レコード大賞』で日本レコード大賞に輝いたMrs. GREEN APPLE「ダーリン」（486.2万回）。2023年の「ケセラセラ」、24年の「ライラック」に続く3連覇を果たし、浜崎あゆみ、EXILEに次ぐ史上3組目、バンドでは初となる快挙を達成した。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが7作（前週6作）、Mrs. GREEN APPLEが6作（前週６作）、米津玄師が5作（前週5作、米津玄師&宇多田ヒカル名義含む）、Snow Manが5作（前週4作）、back numberが5作（前週7作）となった。ちなみに、TOP30内では、『紅白』出演アーティストの関連作品が21作ランクインしている。
14位にはSnow Man「嫉妬ガール」（221.2万回）が初登場。11月5日リリースの5thアルバム『音故知新』の収録曲で、作詞作曲はボカロＰのDECO*27が担当。疾走感ある力強いサウンドとポップなメロディが特徴的な楽曲で、12月27日には歌唱するメンバーにあわせてカラーやアクセサリーが変わるアニメーションMVが公開され話題となっている。
※カッコ内は視聴回数
