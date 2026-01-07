ヤクルト・木沢尚文投手（27）が7日、母校・慶大の授業「スポーツ分析論」でゲストスピーカーを務め、「データ活用」について大学時代やプロでの経験を学生らに伝えた。「まさか、自分が授業で前側に立つ日が来るとは思っていなかった。新鮮でした。普段考えていることを伝えるというのは非常に勉強になりました」と笑顔で振り返った。

講義では、20年ドラフト1位で入団して直面した1年目の壁や、ツーシームを習得した2年目以降の飛躍、計測機器「ラプソード」を約70万円で自腹購入して臨んだ3年目などを振り返った。データを活用することで「なぜ打たれるのか“体の開きかな？”とか“リリースポイントかな？”と漠然としていたものが明確になった。データに頼りすぎずに、自分を助けてくれるものとして向き合っている」と持論を展開した。

プロ5年目の昨季は中継ぎで42試合に登板し、2勝1敗9ホールド、防御率3・40。2軍調整の期間もあって、3年続けていた50試合登板には届かなかった。今オフは米国のトレーニング施設を訪問して、他の選手と比較して改善点を探る動作解析を研究。昨年は最下位で3年連続Bクラスに沈むチームの中で「個人的な目標に走って良かったためしがない。“チームが勝つためにどのピースにはまれるか”というのだけを考えていきたい」と6年目を見据えた。