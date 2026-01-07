フリーアナウンサー青木源太（42）が、MCを務める7日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。ブルージェイズへの移籍が決まった岡本和真選手（29）について私見を述べた。

番組で岡本選手の入団会見の話題を取り上げると、青木アナは「私は大の巨人ファンなんですけれども、岡本選手はチームのために、もうたくさん貢献してくださいましたから。本当に思い切ってメジャーでやってほしいなという風に思います」と期待を込めた。

続けて「巨人の4番の誇りを胸に戦ってほしいなと思うのと同時に、背番号25だったんですけど、巨人時代。空けて待っていてほしいなとも思っているんですよ。メジャーで思い切り心ゆくまでやって…ご本人が心ゆくまで、納得できるまでやって、いつかまた、戻ってきてくれたらいいなと。何年後になるか分かりませんが。そういう思いを持ちながら応援したいと思います。寂しさだってありますよ、そりゃ」と力説。

ただ、スタジオの共演者からは「もう帰って来ることを…」「早い、ちょっと早い！」とツッコミが入れられていた。