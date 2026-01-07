Åì½Ð¾»Âç¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤Î¡ÖÀï¸åµº¶Ê¤ÎÂè£±°Ì¡×½Ð±é¤Ë´î¤Ó¸ì¤ë¡Ö´õÂå¤ÎÅ·ºÍ¡×ËÛÊü¤ÊÉ×¿ÍÌò
ÇÐÍ¥Åì½Ð¾»Âç¡Ê37¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÉñÂæ¡Ö¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡×¡Ê8Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼TAKASHIMAYA¤Ê¤É¡Ë½éÆüÁ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï»°ÅçÍ³µªÉ×¤ÎÌ¾ºî¡£18À¤µª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åê¹ö¤µ¤ì¤¿¸ô¼ß¤ÎÉ×¿Í¡¢¥ë¥Í¡ÊÀ®µÜ´²µ®¡Ë¤È¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£±é½Ð¤ÏµÜËÜÐ³Ìç»á¡Ê68¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢À®µÜ¡¢»°±ºÎÃ²ð¡Ê38¡Ë¤éÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡£
Åì½Ð¤ÏÀÅª¤ËËÛÊü¤Ê¥µ¥ó¡¦¥Õ¥©¥óÉ×¿Í¤ò±é¤¸¡¢¡Ö´õÂå¤ÎÅ·ºÍ¡¢100Ç¯¤Ë1¿Í¤ÎÅ·ºÍ¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤¬ÉÁ¤¤¤¿µº¶Ê¤ò¡¢6¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¥»¥ê¥Õ¤Î±þ½·¤À¤±¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìò¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏÓ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤·¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤¹¤ì¤Ð±é·à»Ë¤Î¶â»úÅã¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ð±é¤ò´î¤ó¤À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸½Âå±é·à¤ÎºÇ¹âÊö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â¤Î¤¢¤ë¼Çµï¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉñÂæ¡ÖËñÁ¤Î³¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¡Ö»°ÅçÍ³µªÉ×VSÅìÂçÁ´¶¦Æ®¡×¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç»°ÅçÍ³µªÉ×¤Ë¿¨¤ì¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ºî¤â¡Ö¸Ä¡¹¿Í¤¬ÌÜ¤ÇÆÉ¤ó¤ÇÌÛÆÉ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤ÁÌò¼Ô¤¬À¼¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤âËÄ¤é¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¡£¡Ø¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡Ù¤Ï¡¢±é·à¿Í¤¬Áª¤ÖÀï¸å¤Îµº¶Ê¤ÇÂè1°Ì¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»Ç¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂè1°Ì¤Îµº¶Ê¤À¤È¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
Åì½Ð¤Ï21Ç¯Åß¤«¤é´ØÅì¶á¹Ù¤Î»³Ãæ¤ËÀ¸³èµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢ÅÅµ¤¤ä¿åÆ»¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¼íÎÄ¤äºÚ±à¤Ê¤É¼«µë¼«Â¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯¤Ë¸µ½÷Í¥¤ÎºÊ¤ÈºÆº§¤·¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÜËÜ»á¤Ï¡Ö¡Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¡Ë´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÂçÊÑ¶ìÏ«¤·¤Æ¡¢¸ÉÆÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¿Í¤¿¤Á¡£¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£