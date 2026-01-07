【松屋】キムチチゲ、おかえり。セットで最大70円引き。寒い日のあと1品にうれしい。

松屋フーズが展開する牛丼チェーン「松屋」は、2026年1月6日10時から「ミニチゲ」を販売しています（一部店舗を除く）。

牛めしや丼、定食とのお得なセットも

寒い時期に好評の「牛豆腐キムチチゲ」が、追加注文しやすい「ミニチゲ」となって登場しました。

牛肉の旨味に口当たりのまろやかな豆腐、シャキシャキ食感の青ねぎが合わさった、絶妙なバランスが好評を呼んでいます。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味が凝縮されたスープとチゲの辛さが体に染みわたります。

単品価格は360円。

テイクアウトもできます。また、株主優待券を使って楽しむこともできます。

レギュラーメニューとのセットがお得です。牛めしとのセットで通常価格から30円引きになるほか、定番の丼とのセットで50円引き、定食とのセットなら70円引きとなります。

ネット注文で100ポイントプレゼント

また、1月13日10時から20日10時まで、テイクアウト予約サービス「松弁ネット」限定で「ミニチゲセット ポイントアップ」を開催。期間中、松弁ネットで「ミニチゲセット弁当」を買うと、松屋ポイントが100ポイント付与されます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部