【松屋】キムチチゲ、おかえり。セットで最大70円引き。寒い日のあと1品にうれしい。
松屋フーズが展開する牛丼チェーン「松屋」は、2026年1月6日10時から「ミニチゲ」を販売しています（一部店舗を除く）。
牛めしや丼、定食とのお得なセットも
寒い時期に好評の「牛豆腐キムチチゲ」が、追加注文しやすい「ミニチゲ」となって登場しました。
牛肉の旨味に口当たりのまろやかな豆腐、シャキシャキ食感の青ねぎが合わさった、絶妙なバランスが好評を呼んでいます。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味が凝縮されたスープとチゲの辛さが体に染みわたります。
単品価格は360円。
テイクアウトもできます。また、株主優待券を使って楽しむこともできます。
レギュラーメニューとのセットがお得です。牛めしとのセットで通常価格から30円引きになるほか、定番の丼とのセットで50円引き、定食とのセットなら70円引きとなります。
ネット注文で100ポイントプレゼント
また、1月13日10時から20日10時まで、テイクアウト予約サービス「松弁ネット」限定で「ミニチゲセット ポイントアップ」を開催。期間中、松弁ネットで「ミニチゲセット弁当」を買うと、松屋ポイントが100ポイント付与されます。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部