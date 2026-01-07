とろぷる食感がたまらん「ゴンチャ」冬の新作は、杏仁豆腐×マンゴーソースのリッチな味わい。

ゴンチャ ジャパンは、2026年1月6日から冬季限定ドリンク「雪見杏仁マンゴーミルクティー」を販売しています（一部店舗を除く）。

ゴンチャ初登場！冬だけの贅沢な一杯

ゴンチャで人気のマンゴーと杏仁を掛け合わせたドリンクが季節限定で登場中です。

真っ白な杏仁豆腐と黄金色のマンゴーソースで、きらきらとした雪景色のようなビジュアルに仕上がっています。

・雪見杏仁マンゴーミルクティー（ICED/M）

フルーツの甘みを引き立てる、すっきりとした阿里山ウーロンティーに、とろぷる食感の杏仁豆腐と芳醇なマンゴーソースを合わせた一杯です。ふわっと広がる杏仁豆腐の香りとまろやかな甘み、マンゴーの濃厚な味わいを楽しむことができます。

価格は680円。追加トッピングは2つまで可能です。

・杏仁

とろぷるの食感と、まろやかな甘み、さっぱりとした後味が楽しめる中華スイーツです。トッピングとしてお茶に合わせることでデザート感が一気にアップ。

「マンゴーピーチ阿里山ジェラッティー」や「黒糖ブラックミルクティー」、「あまおう和紅茶ミルクティー」に合わせるのがおすすめです。

価格は90円。

商品の詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部