とろぷる食感がたまらん「ゴンチャ」冬の新作は、杏仁豆腐×マンゴーソースのリッチな味わい。
ゴンチャ ジャパンは、2026年1月6日から冬季限定ドリンク「雪見杏仁マンゴーミルクティー」を販売しています（一部店舗を除く）。
ゴンチャ初登場！冬だけの贅沢な一杯
ゴンチャで人気のマンゴーと杏仁を掛け合わせたドリンクが季節限定で登場中です。
真っ白な杏仁豆腐と黄金色のマンゴーソースで、きらきらとした雪景色のようなビジュアルに仕上がっています。
・雪見杏仁マンゴーミルクティー（ICED/M）
フルーツの甘みを引き立てる、すっきりとした阿里山ウーロンティーに、とろぷる食感の杏仁豆腐と芳醇なマンゴーソースを合わせた一杯です。ふわっと広がる杏仁豆腐の香りとまろやかな甘み、マンゴーの濃厚な味わいを楽しむことができます。
価格は680円。追加トッピングは2つまで可能です。
・杏仁
とろぷるの食感と、まろやかな甘み、さっぱりとした後味が楽しめる中華スイーツです。トッピングとしてお茶に合わせることでデザート感が一気にアップ。
「マンゴーピーチ阿里山ジェラッティー」や「黒糖ブラックミルクティー」、「あまおう和紅茶ミルクティー」に合わせるのがおすすめです。
価格は90円。
商品の詳細は、公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部