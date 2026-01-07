温度を管理することで真冬にも花を咲かせるサクラ、啓翁桜の出荷が始まっています。



「かづの啓翁桜」としてブランド化を目指し栽培が進められている鹿角市では、出荷に向けた作業がこの時季、盛んに行われています。



「啓翁桜」は、秋に刈り取ったサクラを温度が管理されたハウスの中で栽培します。



一定時間、寒さにさらした後、日中20度から30度に保たれたハウスの中で栽培することで、春が来るより前、真冬にも花を咲かせます。





薄紅色の可憐な花を咲かせ、真冬の彩りとして、また卒業式などで人気がある「啓翁桜」。鹿角市では2015年に栽培が始まり、「かづの啓翁桜」としてブランド化が進められています。今シーズンの出荷は先月中旬に始まり、鹿角市花輪にあるこちらの作業場では、選別など出荷に向けた作業がいま盛んに行われています。去年の猛暑などの影響が心配されましたが、栽培の管理を徹底したことで例年通りの品質に仕上がっているということです。かづの啓翁桜栽培グループ 佐藤義隆会長「じっくり育てることによって（花びらが）ピンクになりますし、無理して高い温度で管理すればピンクにならずに白っぽくなる。鹿角の啓翁桜の花びらはピンクというふうなことが特徴です」「みなさんが喜んでもらえるような高品質で長持ちのするそういうふうなサクラの管理をしていきたいと思っています」「かづの啓翁桜」の出荷は3月下旬まで続き、首都圏を中心に約2万5,000本が出荷されます。