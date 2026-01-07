映秀。が、約1年ぶりとなる新曲「Fly You to the Moon」を本日1月7日に配信リリースした。

（関連：映秀。が観客を巻き込んで作り上げる一つの音楽 最新ツアー東京公演で感じたアーティストとしての信念）

同楽曲は、映秀。が往年の名曲「Fly Me to the Moon」とアニメ『サイバーパンク: エッジランナーズ』から着想を得て、“2人”で見る希望の形を描いたもの。映秀。は今作を手掛けるにあたり、「これまでは、自分が“どんなアーティストでいたいか”を考えることが多くて、自分の音楽が“誰かにとってどうあってほしいか”は、正直あまりわかっていなかったんだと思います。だから今回は自己理解の曲ではなく、自分がかけてほしかった言葉を託し、誰かの心に寄り添うための曲を書きました。」と語っている。

普遍的なテーマの受け手としての“あなた”ではない、今そこで落ち込んでいる“あなた”に対して「いっそここから抜け出しちゃおっか」と手を差し伸べ、「2人で夢を見よう／永遠に」とロマンチックに寄り添う姿は、今までの映秀。が提示してきたものとは一線を画すものであり、新しい希望の形が楽曲に込められている。

同時に、「本当は自分もそんな言葉をかけられたい」と、自分の弱くて繊細な一面も素直に表現した1曲でもあるという。嫌なことを一瞬で吹き飛ばし、どこかに連れ出してくれるような確かなパワーが内包されたサウンドは、彼が持つ繊細さと快活さを同時に表現した、聴く人に安心感を与える。さらに、これまで築いてきた世界観に、初めて明確に“他者のための視線”が宿った同楽曲は、映秀。の新たな歩みを知らしめる1曲に。

あわせて、同楽曲のライブ映像が映秀。のオフィシャルSNSにて初公開された。本映像は、昨年夏に東京 Spotify O-WESTにて開催された映秀。のワンマンライブで、“発売未定の新曲”として初披露した際の模様が収められている。

なお映秀。は、来週1月15日に新代田FEVERにてワンマンライブ『新年FEVERしまSHOWTIME!!』を開催。“音楽とともに新年をみんなで祝おう”というテーマを掲げ、会場である新代田FEVERにちなみ、ライブタイトルは「音楽で一緒に“FEVER（熱狂）”する」という強い意志を詰め込み名付けられた。本公演にて「Fly You to the Moon」も披露予定だ。

また、同楽曲を題材にした漫画も映秀。の各オフィシャルSNSにて公開中。映秀。がかねてから好きだった絵師 ebaに依頼をして完成したもので、今後公開される新曲のMVやワンマンライブにも繋がっていく、二次元で始まった物語と現実（リアル）とが交差する内容になっている。

（文＝リアルサウンド編集部）