King Gnuが、1月16日22時より放送の『オールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）のパーソナリティを担当する。

King Gnuは、2019年に井口理がレギュラーパーソナリティを務めていた『King Gnu 井口理のオールナイトニッポン0(ZERO)』にメンバー全員がゲスト出演したことはあったが、メンバー全員で『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当するのは今回が初めてとなる。

なお本番組は、ラジオのほかスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができる。また、radikoのタイムフリー機能で放送1週間後まで聴取可能だ。

・King Gnu 井口 理 コメント

みなさんお久しぶりです。2026年、新年明けまして、久々にニッポン放送にお邪魔します。今回はKing Gnuの4人で仲良くわいわいやれたらいいなと思っています。どうか、お楽しみに！！

（文＝リアルサウンド編集部）