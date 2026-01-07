TOKYO MX、BS11ほかで放送中のTVアニメ『多聞くん今どっち!?』の第2話「俺のこと好き？」のあらすじと先行カットが公開された。

本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。『花とゆめ』（白泉社）で連載中の原作コミックの累計発行部数は175万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞 2023」コミックス部門6位にランクインしている。

F/ACEの握手会がついに開催決定。推しの多聞と合法的に触れ合える接触イベントに、うたげの脳内は妄想フルスロットル。しかしその頃多聞は、慣れない握手会にジメジメ全開でメンタル大崩壊モードが発動。見かねたうたげが握手会に向けてイメトレに付き合うが、爆イケファンサに思わず爆散。そして迎えた握手会当日、うたげはファン同士のトラブルに巻き込まれてしまい……。

公開された先行カットでは、メンタル大崩壊モードを発動した多聞くんや、握手会を前に高揚するうたげの姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）