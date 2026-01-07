ハニーズホールディングス<2792.T>は７日の取引終了後、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正した。売上高予想を従来予想の５９０億円から５７５億円（前期比０．３％減）、営業利益予想を６２億円から５６億円（同５．２％減）、最終利益は４０億円から３６億円（同３．６％減）に引き下げた。増収増益から一転して減収減益を見込む。残暑が長引いたことで秋物の販売期間が従来の１カ月半程度から今期は半月程度まで短くなった。円安による原価上昇に加え、売り上げの大きい春物と秋物の販売期間の短縮化による影響なども踏まえ、業績予想を見直した。



１１月中間期の売上高は２８９億５００万円（前年同期比２．０％減）、営業利益が２７億３３００万円（同１７．０％減）、最終利益は１７億６９００万円（同１４．９％減）だった。



