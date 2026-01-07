1月11日より日本テレビ系で放送がスタートする篠原涼子主演の日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』の特別PR映像が公開された。

参考：篠原涼子×バカリズム、“初バディ”の相性は？ 「回っていない部分での息はぴったり」

本作は、女性刑務官と殺人犯による脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。

公開された特別PR映像には、佐伯に付き添われて護送車から降りてくる怜治とこずえが目を合わせる、運命の出会いの場面がワンシーンたっぷり映し出されている。「この出会いが彼女の人生を大きく狂わせていく」のナレーションに続き、死刑囚も収容されている拘置所に不穏な空気が満ち溢れていく様子が垣間見られる数々のシーンも。

初の刑務官役に挑戦する篠原は「こずえはこれまでの人生の中で色々なことがありました。氷川拘置所では一匹狼みたいなところもあって、ものすごく冷たく見られがちです。ですが、心の中はとても温かくて血が通っています」と紹介。怜治との関係性については「こずえは怜治に近づいてはいけないし、こずえ自身も近づかないんです。ただし、そこが禁断であって、どうしても近づかざるをえない魅力だったり、何かがあるんですよね」と語った。

ジェシーは「怜治は自分の心の中ではもちろん思っていることがあるのですが、それが周りには伝わらないというミステリアスな部分」があると指摘。「怜治は『なんだあいつは』と見られがちで、人を利用する部分もあったりします。こずえと向き合って、気になって話しかけたりします。こずえには触れてはいけないのですが触れなきゃいけない部分もあります」と怜治のキャラクターを紹介した。

藤木は「佐伯はこずえに対してほのかな思いを抱いている」ものの「こずえが抱えている過去を知っているだけに踏み込めない部分もあります」と言い、「こずえが怜治に惹かれていくのを止めたいけど止められないもどかしさもあるのかなと思います」と佐伯の性格について語った。

（文＝リアルサウンド編集部）