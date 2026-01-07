ABEMA『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』を無料配信！

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は12月27日（水）朝10時より、俳優・アーティストののんさんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』と、「将棋チャンネル」の特別対局として『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』を無料配信中しています。

■のん&藤井聡太竜王・名人の2人が初対談！

『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。

辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれています。2025年9月29日より配信開始しました。

そして「ABEMA」の将棋チャンネルでは、8大タイトル戦の生中継をはじめ、『ABEMAトーナメント』や『ABEMA地域対抗戦』などの「ABEMA」オリジナル対局など、様々な棋戦を放送しています。

さらに、「SHOGI AI」を導入することで、将棋業界で初めて、対局の形勢を勝率で表示、グラフに即座に反映し、初めて対局を観た人でもわかりやすく、スポーツを見るかのような臨場感を持って楽しめるような取り組みも行っています。

今回、『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』と題し、2025年を締めくくるオリジナル特別対局を無料配信することが決定しました。

同番組では、『MISS KING / ミス・キング』主演ののんさんと、藤井聡太竜王・名人が1年を振り返るとともに、お互いについて語ります。

また、2025年の指し納めの対局も。ドラマ界、そして将棋界を牽引した2人の2025年最後を締めくくる、ここでしか見ることのできない特別対談をぜひ、楽しんではいかがでしょうか。

■藤井聡太竜王「変化を求めた一年だった」

今回が初対面となる2人は特別対談を終えたあとの取材会で、対談する前と後でのお互いの印象の変化について聞かれると、のんさんは「すごく神聖な空気をまとっているというか、その世界を少し覗かせていただいたような気持ち」と藤井竜王・名人について語ります。

一方の藤井竜王・名人は、「撮影で役作りの話などもいろいろお聞きして、その努力や積み重ねがあってこその素晴らしさなんだと改めて感じた」とのんさんのドラマに対するストイックな猛特訓について賛辞をおくりました。

ほかにも「自身の2025年1年を将棋の駒で例えると？」と質問されたのんさんは、「“飛車”の年だった」「『MISS KING / ミス・キング』の一年だった」と2025年を振り返ります。続く藤井竜王・名人は“桂馬”をあげます。自身の将棋の指し方を少し変えるなど「変化を求めた一年だった」と振り返りました。

また会見では『MISS KING / ミス・キング』にかけて、映画やドラマに出演するとしたらどういう役をやりたいか聞かれた藤井竜王・名人。「全く予想外の質問」と前置きをしながら「弁護士とか、どんな状況でも立ち向かうような役をやってみたい」と語ります。

それをうけたのんさんは「記憶力がすごいので、弁護士役とかも合いそうですし、神様の役も似合うと思います」と話し藤井竜王・名人の役どころに思いを寄せました。

◇『MISS KING / ミス・キング』、全話無料配信中

なお、『MISS KING / ミス・キング』は「ABEMA」とNetflixにて全8話配信中。2026年1月7日（水）夜10時まで、「ABEMA」にて全話無料で配信中です。

■番組概要

「ABEMA」オリジナル特別対局『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』 無料配信

配信日時：2025年12月27日（土）朝10時〜

番組URL：https://abema.tv/video/episode/288-39_s1_p11

出演：のん、藤井聡太竜王・名人

（エボル）