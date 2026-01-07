menuは1月6日に、同社の運営するデリバリーアプリ「menu」のサービス提供を、埼玉県・東京都・神奈川県・京都府・大阪府・兵庫県の6都府県における216のエリアで新たに開始した。



●既存エリアも掲載店舗数や配達体制を強化



今回の「menu」におけるサービス提供エリアの拡大では、住宅地の広がりによりデリバリーの日常利用が多い神奈川県で136エリアを一斉公開している。



さらに、埼玉県の6エリア、東京都の10エリア、京都府の1エリア、大阪府の31エリア、兵庫県の32エリアにて新たにサービス提供を開始した。



あわせて、すでに公開済みの182エリアにおいて、掲載店舗数や配達体制を強化している。