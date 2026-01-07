『NHK紅白歌合戦』の公式SNSが更新され、『第76回NHK紅白歌合戦』のオフショットが公開された。華やかなエンディングシーンの様子が伝えられ、その中にはMrs. GREEN APPLEの姿も収められている。

【画像】Mrs. GREEN APPLEら『紅白歌合戦』オフショット／「GOOD DAY」パフォーマンスシーンスペシャルフォトボックスでの記念写真

■エンディングを彩る圧巻の会場ショット

公開された写真の1・6・7枚目には、紙吹雪が舞うなか、出演者たちが一堂に会するエンディングの全景が写し出されている。客席にはぎっしりと人が入り、ステージ全体が祝祭ムードに包まれた光景は、年末の大舞台ならではの迫力だ。

■ミントグリーンの衣装で並ぶMrs. GREEN APPLE

3枚目には、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が身を寄せ合い、カメラに向かってウインクやピースサインを決める姿も。ミントグリーンのスーツで統一された衣装は照明に映え、爽やかな存在感を放っている。

リラックスした表情からはステージを終えた達成感がにじみ、背後に他のアーティストの姿も写り込んだ、臨場感あふれる1枚となっている。

SNSでは「ミセスの3人から元気もらえた」「最高にかっこいい」「めっちゃいい写真」「やり切った感出てる」「キメ顔すてき」「3人とも輝いてる」「多幸感すごい」といった声が寄せられている。

■「GOOD DAY」パフォーマンスシーン

■スペシャルフォトボックスでの記念写真