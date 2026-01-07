ユーキャンの公式Xが更新され、新CMの撮影風景が公開された。撮影の合間にカメラへピースを向ける、Snow Manの阿部亮平に注目が集まっている。

■グレンチェックスーツに赤ネクタイを合わせた阿部亮平

公開された写真では、赤を基調としたセットを背景に、阿部がグレンチェックのスーツに赤いネクタイを合わせたスタイルで登場。髪は自然なツヤ感のあるセンター分けで、毛先にやわらかな動きを残したヘアスタイルが、落ち着いた雰囲気を引き立てている。

「撮影の合間に、カメラへピースを向けてくれた #阿部亮平 さん」とのコメントの通り、椅子の背もたれに手を置きながらカメラに向かってピースサイン。かっちりとしたスーツスタイルながら、表情は穏やかで親しみやすく、撮影現場の和やかな空気感が伝わってくる。

■姿勢良く座り、カメラを見つめる姿も

別カットでは、椅子に腰掛け、テーブルの上で手を組んでカメラを見つめる姿も披露。姿勢の良さが際立ち、スーツのシルエットも美しく映える。手前にはカメラ機材も写り込み、CM撮影の舞台裏を感じさせる1枚となっている。

投稿によると、撮影は「できちゃうんだユーキャン」のリズムに合わせて進められ、阿部も楽しみながら臨んでいたという。

SNSでは「スラッとしていて姿勢がよいなぁ」「オフショットとは思えないかっこよさ」「スーツが似合う男ナンバーワン」「アイドルスマイル全開」「なにこれかわいい」「爽やかお兄さん」「スタイル抜群」といった声が寄せられている。

■阿部亮平「変わらず、皆様の『学びたい』という気持ちをサポートできたらいいな！」

