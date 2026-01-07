幾田りら×ZICO、コラボシングル「DUET」を初となる生バンド編成で一発撮り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらと韓国のプロデューサー兼国民的ヒップホップアーティスト・ZICOが、1月7日22時にプレミア公開されるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場。

■グルーヴ感溢れる今回限りの“一発撮り”

韓国ヒップホップシーンを牽引するZICOと、2025年末に『第76回NHK紅白歌合戦』へ出場し、国内ポップスシーンでさらなる存在感を示す幾田りら。今回披露するのは、2025年12月に配信リリースされたコラボレーションシングル「DUET」。

本楽曲は、英語・日本語・韓国語の3言語を織り交ぜながら、ZICOと幾田りらのボーカルが軽快に掛け合うダンスポップチューン。日韓を代表する両アーティストによる初のコラボレーションとしてリリース以降大きな注目を集め、MVは早くも1,000万再生を突破。さらにSNSではダンスチャレンジがトレンドとなり、&TEAM、ILLIT、BOYNEXTDOOR、King & Princeなど、日韓の様々なアーティストとコラボレーションしたTikTok映像も話題を呼んでいる。

本パフォーマンスでは、初となる生バンド編成でのメディア披露が実現。ふたりで息を合わせたキャッチーなフック、ZICOの軽快なラップ、そして幾田りらのメロディアスなボーカルラインが、生演奏のバンドサウンドと重なり合う、グルーヴ感溢れる今回限りの“一発撮り”パフォーマンスに注目。

『THE FIRST TAKE』第628回は、1月7日22時よりプレミア公開。

■リリース情報

2025.12.19 ON SALE

ZICO × LILAS(YOASOBI’s IKURA)

DIGITAL SINGLE「DUET」

