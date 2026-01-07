「日経225ミニ」手口情報（7日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限3290枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3290枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3290( 3290)
バークレイズ証券 2079( 2079)
SBI証券 3979( 1717)
ソシエテジェネラル証券 1502( 1502)
楽天証券 2683( 971)
松井証券 286( 286)
フィリップ証券 244( 244)
三菱UFJeスマート 447( 223)
マネックス証券 153( 153)
日産証券 47( 47)
インタラクティブ証券 43( 43)
ドイツ証券 13( 13)
岩井コスモ証券 8( 8)
ゴールドマン証券 6( 6)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 332( 332)
ABNクリアリン証券 279( 279)
楽天証券 398( 252)
SBI証券 378( 144)
三菱UFJeスマート 133( 117)
松井証券 78( 78)
ドイツ証券 43( 43)
フィリップ証券 43( 43)
マネックス証券 37( 37)
日産証券 27( 27)
インタラクティブ証券 21( 21)
JPモルガン証券 3( 3)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 149241( 149241)
ソシエテジェネラル証券 62774( 62774)
バークレイズ証券 37441( 37441)
SBI証券 60051( 26819)
楽天証券 36688( 17598)
松井証券 17423( 17423)
サスケハナ・ホンコン 12719( 12719)
JPモルガン証券 7593( 7593)
日産証券 6237( 6237)
三菱UFJeスマート 8583( 4513)
ゴールドマン証券 4393( 4371)
マネックス証券 3993( 3993)
ビーオブエー証券 2280( 2280)
みずほ証券 1798( 1798)
フィリップ証券 1603( 1603)
モルガンMUFG証券 1381( 1381)
BNPパリバ証券 1186( 1186)
インタラクティブ証券 961( 961)
大和証券 547( 547)
シティグループ証券 454( 454)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース