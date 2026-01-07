「日経225ミニ」手口情報（7日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、1月限6322枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の6322枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 6322( 5122)
ABNクリアリン証券 5571( 5071)
バークレイズ証券 6162( 4162)
SBI証券 3357( 1487)
ゴールドマン証券 18309( 1009)
三菱UFJeスマート 1102( 838)
SMBC日興証券 730( 730)
楽天証券 1637( 685)
BNPパリバ証券 5223( 643)
三菱UFJ証券 578( 578)
松井証券 577( 577)
シティグループ証券 500( 500)
マネックス証券 241( 241)
フィリップ証券 187( 187)
JPモルガン証券 4130( 130)
光世証券 100( 100)
東海東京証券 80( 80)
インタラクティブ証券 78( 78)
UBS証券 73( 73)
日産証券 61( 61)
みずほ証券 5000( 0)
HSBC証券 4380( 0)
野村証券 2000( 0)
ビーオブエー証券 2000( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 473( 473)
ソシエテジェネラル証券 402( 402)
SBI証券 594( 326)
楽天証券 473( 303)
松井証券 111( 111)
三菱UFJeスマート 134( 108)
マネックス証券 70( 70)
フィリップ証券 66( 66)
ドイツ証券 47( 47)
インタラクティブ証券 23( 23)
光世証券 20( 20)
JPモルガン証券 20( 20)
日産証券 17( 17)
ゴールドマン証券 10( 10)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 148630( 148516)
ソシエテジェネラル証券 106803( 106803)
バークレイズ証券 42512( 42398)
SBI証券 60896( 27346)
松井証券 25574( 25574)
楽天証券 38702( 20076)
サスケハナ・ホンコン 18797( 18797)
日産証券 13109( 13109)
JPモルガン証券 9888( 9088)
ゴールドマン証券 7352( 7146)
三菱UFJeスマート 11384( 6546)
モルガンMUFG証券 6449( 6447)
ビーオブエー証券 5893( 5893)
BNPパリバ証券 5474( 5474)
マネックス証券 4631( 4631)
広田証券 2646( 2646)
みずほ証券 2502( 2500)
UBS証券 1697( 1697)
フィリップ証券 1648( 1648)
インタラクティブ証券 1600( 1600)
野村証券 76( 0)
SMBC日興証券 8( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
