「日経225先物」手口情報（7日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限7541枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7541枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7541( 7325)
ソシエテジェネラル証券 4587( 4587)
バークレイズ証券 2499( 2499)
ゴールドマン証券 1331( 1285)
サスケハナ・ホンコン 1042( 1042)
シティグループ証券 1150( 966)
モルガンMUFG証券 805( 789)
松井証券 667( 667)
JPモルガン証券 644( 632)
SBI証券 1049( 611)
日産証券 400( 400)
ビーオブエー証券 364( 364)
三菱UFJeスマート 348( 304)
UBS証券 233( 233)
楽天証券 429( 203)
三菱UFJ証券 153( 119)
野村証券 108( 108)
HSBC証券 91( 91)
フィリップ証券 83( 83)
インタラクティブ証券 82( 82)
BNPパリバ証券 44( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 69( 69)
ABNクリアリン証券 43( 43)
バークレイズ証券 16( 16)
楽天証券 25( 11)
日産証券 11( 11)
松井証券 9( 9)
SBI証券 8( 8)
ドイツ証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース