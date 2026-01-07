¡ÚMLB¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê·×»»¤Ç¤¤ëÂÇ¼Ô¡×¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤È¤Î¹¥ÁêÀ¤ò¶¯Ä´¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç³ú¤ß¹ç¤¦Êä¶¯¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¡×
¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤È4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó93²¯8300Ëü±ß¡Ë¤ÇÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ãー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥«¥Ê¥ÀºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTSN¡ÊThe Sports Network¡Ë¡Ù¤ÏÆ±Æü¡¢²¬ËÜ¤òÆÃ½¸¡£¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ø¤â¤¿¤é¤¹²¸·Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤òÇ´¤ë¡¢»Íµå¤âÁª¤Ö¡×
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÃ´Åö¥ー¥¬¥ó¡¦¥Þ¥·¥½¥óµ¼Ô¤ÏÆ±Æü¡¢¡ØTSN¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²¬ËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥ªー¥é¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢²ñ¸«¤Ë½¸¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Êµ¯ÍÑË¡¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¡Ö²¬ËÜ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Íè¤Æ¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëÂÇ¼Ô¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¡Ø°ÂÁ´¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É――ÁêÂÐÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê·×»»¤Ç¤¤ëÂÇ¼Ô¤À¤È»×¤¦¡£¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼êÅê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ù¤ÊÂÇ¼Ô¤À¡£¥«¥¦¥ó¥È¤òÇ´¤ë¡£»Íµå¤âÁª¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌýÃÇ¤·¤¿½Ö´Ö¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Áー¥à¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ê¤ó¤À¡£¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç³ú¤ß¹ç¤¦Êä¶¯¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÇÂÇÀþ¤ò·Ò¤°¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Áー¥à¥«¥éー¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²¬ËÜ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºòµ¨»°ÎÝ¼ê¤ò·óÌ³¤·¤¿¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ðー¥¬ーÆâÌî¼ê¤ä¥¢ー¥Ëー¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥ÈÆâÌî¼ê¤òÊÌ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²ó¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤ä¤»¤ëÅÀ¤â»ØÅ¦¡£Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊÔÀ®¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤¬³«Âó¤Ç¤¤ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤¬¼Â¸½¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£