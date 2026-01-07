【オリコン】米津玄師、紅白で初披露「IRIS OUT」がV16＆ソロ最速で累積3億回突破 HANAがレコ大＆紅白効果で急伸【ストリーミング上位動向 25/12/29〜26/1/4】
26/1/12付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年12月29日〜26年1月4日）では、12月30日放送のTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』（以下、レコ大）、NHK『第76回NHK紅白歌合戦』（以下、紅白）をはじめとする年末年始の音楽特番出演アーティストの楽曲が再生数を大きく伸ばした。
【週間総再生数グラフ】ミセス独走 ちゃんみな、サカナクションが急伸
1位独走中の米津玄師「IRIS OUT」は今週も記録を伸ばし、男性ソロアーティスト初となる16週連続1位を獲得。累積再生数は25/9/29付の初登場から16週目で3億369.4万回に達した。「3億回再生突破週数」記録では、YOASOBI「アイドル」の13週に次ぎ、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」の16週と並ぶ歴代2位タイ。ソロアーティストとしては史上最速での達成となった。米津の累積再生数3億回突破作品は、「KICK BACK」「Lemon」「感電」（達成順）に次ぎ、通算4作目となった。
米津が劇場版アニメ『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした「IRIS OUT」は、紅白で銀座の夜景をバックに初パフォーマンスされた。レゼ篇のシーンを彷彿とさせるような演出や、ダンサーとしてHANAが参加するなど話題満載だった「IRIS OUT」は、週間再生数1284.1万回（前週比0.7％増）を記録し、25/9/29付の初登場から16週連続で1000万回超えの超高水準をキープ。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは通算4週目の1位となり、デジタル2冠となった。YouTubeのNHK MUSIC公式チャンネルで公開された米津の紅白パフォーマンス動画は、1000万再生を突破する大反響となっている。
2025年4月デビューのHANAは、レコ大、紅白双方の“特需”で急伸し、2曲がTOP5に返り咲き。計3曲がTOP10入りした。レコ大で最優秀新人賞を受賞し、笑顔と涙のパフォーマンスとなった2ndシングル「Blue Jeans」は、前週9位→2位に浮上し、4週ぶりにTOP5入り。週間再生数は731.5万回（前週比24.8％増）、女性グループ最速で2億回を突破した累積再生数は2億1133.4万回に伸ばした。
初出場の紅白で披露したデビュー曲「ROSE」も前週10位→4位に上昇し、16週ぶりにTOP5返り咲き。週間再生数は692.3万回（前週比28.4％増）、累積再生数は2億6889.9万回を記録した。7位（前週7位）はHANAの2025年を締めくくった最新曲「NON STOP」。週間再生数は630.0万回（前週比4.9％増）、累積再生数は3304.1万回に。まさに“最優秀新人”の冠にふさわしい、大活躍のデビューイヤーとなった。
3位（前週3位）はデビュー10周年にして大ブレイクしたM!LKの「好きすぎて滅！」。レコ大、紅白ともに、ブレイク曲の「イイじゃん」を披露したため、週間再生数は前週比5.1％減の725.2万回となったが、TOP3をキープして累積再生数を6096.2万回に伸ばした。なお、「イイじゃん」は前週78位→44位に浮上した。
5位（前週5位）は、「オリコン年間ランキング2025」の作品別売上数部門で2年連続史上最多6冠を達成したSnow Manのデジタルシングル「カリスマックス」（週間再生数661.5万回／前週比1.1％増）。12月26日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』、視聴者数95万人を突破した大みそかのYouTube生配信、同じく大みそかに東京ドームで行われたSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストによるカウントダウンコンサートでも同曲を披露し、2週連続でTOP5をキープした。
レコ大でバンド史上初の3連覇を達成し、紅白では大トリを務めたMrs. GREEN APPLEは、2曲がTOP10入りした。6位（前週6位）は、「オリコン年間ランキング2025」作品別売上数部門ストリーミングランキングで堂々の1位に輝いたMrs. GREEN APPLE「ライラック」（週間再生数649.9万回／前週比2.0％増）。史上最長となる連続TOP10入り記録を90週（約1年8ヶ月）連続に伸ばし、自己最多の累積再生数を8億5280.2万回に伸ばした。
9位（前週17位）には、日本レコード大賞を受賞した「ダーリン」が21週ぶりにTOP10に返り咲いた。週間再生数は前週比32.1％増の616.1万回。TOP10楽曲では最も大きな上げ幅となった。また、Mrs. GREEN APPLEのフェーズ2を締めくくった楽曲で、紅白の大トリでも披露した「GOOD DAY」は、前週比25.8％増の週間379.3万回で前週38位→21位に浮上した。
8位（前週11位）はBE:FIRSTの「夢中」。“踊らないBE:FIRST”として歌唱の表現力で魅了した同曲は、優秀作品賞を受賞したレコ大、4度目の出場となった紅白でも披露し、2週ぶりにTOP10返り咲き。週間再生数は617.9万回（前週比15.6％増）、累積再生数を1億7264.0万回に伸ばした。
10位（前週16位）はアイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」。優秀作品賞を受賞したレコ大、初出場となった紅白でも歌唱し、4週ぶりにTOP10返り咲きとなった。週間再生数は580.7万回（前週比24.2％）、累積再生数を1億3407.7万回とした。
■ちゃんみな、サカナクションが紅白効果で総再生数1.5倍超え
アーティスト別TOP500ランクイン楽曲数と週間総再生数は、今週もMrs. GREEN APPLEが不動の1位。ランクイン数は38曲（前週比＋2）、総再生数は7207.6万回（前週比2.3％増）と、2週連続で7000万回を超えた。
2位（前週2位）のback numberは、27曲（前週比−1）がランクイン。配信開始から7年1ヶ月で最高位2位まで上り詰めた「クリスマスソング」がシーズンを終えたため、総再生数は前週比22.0％減の4577.1万回となったが、紅白で初披露となった新曲「どうしてもどうしても」が前週409位→55位に上昇するなどし、総再生数TOP3を堅持した。
3位（前週4位）のHANAはランクイン数10曲（前週比±0）、総再生数は3855.8万回（前週比15.5％増）に。4位（前週3位）の米津玄師はランクイン数16曲（前週比±0）で総再生数は3213.9万回（前週比7.3％減）。5位（前週5位）のVaundyは紅白で披露した「Tokimeki」がジャンプアップするなどし、ランクイン数21曲（前週比＋3）、総再生数2137.7万回（前週比7.9％増）となった。
このほか、紅白初出場を果たしたちゃんみなは総再生数8位の1403.8万回（前週比54.4％増）、紅白2度目の出場となったサカナクションは同14位の874.9万回（前週比68.8％増）と、ともに前週比1.5倍以上の大幅増。また、Adoは12月28日放送回からフジテレビ系アニメ『ちびまる子ちゃん』のオープニング主題歌「おどるポンポコリン」を担当。12月29日に配信を開始した同曲が牽引し、総再生数は前週比56.5％増の521.9万回となった。
■節目トピック
指原莉乃プロデュースの10人組アイドルグループ、=LOVEの「とくべチュ、して」（2025年2月10日配信開始）の累積再生数が1億292.6万回に達した。2017年9月のデビューから9年目で、自身初の累積1億回を突破した。
プロデューサーの指原が作詞を担当した本作は、昨年の『第67回 輝く！日本レコード大賞』で作詩賞を受賞。12月30日にTBS系で生放送された番組でも同曲を歌唱した。
