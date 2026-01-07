【YouTubeチャート】米津玄師「IRIS OUT」V14 『THE FIRST TAKE』出演効果もありKANA-BOON「シルエット」TOP10入り
2025/12/19-12/25のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比6.8％増、TOP100の初登場作は7作（前週8作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
2週連続1位は米津玄師「IRIS OUT」（765.3万回）。通算14度目の1位獲得となった。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした作品で、同映画は公開103日間（9月19日〜12月30日）で動員数655.8万人、興行収入は100.1億円を突破。続編となる『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることも発表されている。
2位（前週2位）は「オリコン年間ランキング2025」の作品別売上数部門で2年連続の史上最多6冠を達成したSnow Manの「カリスマックス」（411.0万回）。12月23日から26日までの4日間にわたって『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』東京ドーム公演を開催したことも話題となった。
3位（前週8位）は、いまやクリスマスソングの定番となっているback number「クリスマスソング」（355.1万回）。今年は11月中旬にTOP10入りしてから6週目で最高位となる3位までランクアップ。そのほか、back numberの作品は24位（前週21位）に「ヒロイン」（148.0万回）、27位（前週ランク外）に「水平線」（128.3万回）、30位（前週ランク外）に「ハッピーエンド」（116.0万回）とTOP30内に4作がランクインしている。
7位（14位）はShakira「Zoo」（277.0万回）。ディズニー・アニメーション『ズートピア2』（12月5日公開）の劇中歌で、ミュージックビデオ（MV）には、ズートピアの世界で絶大な人気を誇るポップスター・ガゼルの声優として参加するShakiraに加え、多数のキャラクターが登場。華麗なダンスとライブ・パフォーマンスを披露している。
9位はKANA-BOON「シルエット」（234.4万回）。2014年11月リリースの楽曲で、テレビアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』（テレビ東京系）のオープニングテーマとしても知られているが、昨年10月にKANA-BOON公式サイトで同曲のカバー動画を募集したところ、JO1やINI、日向坂46、櫻坂46らのメンバーがダンス動画を投稿しバイラルヒット。12月24日にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で新メンバーを含めた4人とスペシャルゲストの総勢10人で同曲のスペシャルバージョンを披露したことも影響し、前週ランク外からTOP10入りとなった。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、back numberが7作（前週5作）、HANAが6作（前週7作）、Mrs. GREEN APPLEが6作（前週６作）、米津玄師が5作（前週5作、米津玄師&宇多田ヒカル名義含む）、Snow Manが4作（前週4作）となった。
19位はKing & Prince「Theater」（165.1万回）。収録曲を架空の映画の主題歌に見立てたコンセプトアルバム『STARRING』（12月24日リリース）のリード曲で、作詞・作曲・振り付けは「moooove!!」に続き、Ayumu Imazuが手がけている。
29位には同じくKing & Prince「希望の丘」（122.9万回）が初登場。同曲は「50TA」名義で歌手活動をするお笑いタレント狩野英孝が提供した作品で、12月26日に『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）に出演し、3人でのパフォーマンスを披露した。
※カッコ内は視聴回数
