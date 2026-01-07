2025年の中国宇宙ステーションの成果が「刷新」 新たに31の科学応用プロジェクトを追加

中国科学院宇宙応用センターによると、2025年の中国宇宙ステーションにおける宇宙科学、応用実験、技術試験プロジェクトは順調に進展したとのことです。

2025年には、軌道上で実施される科学・応用プロジェクトが新たに31件追加され、実験モジュールやユニット、試料などの科学物資約867．5キロが打ち上げられました。また、地上で回収された宇宙科学実験試料は83．92キロに上り、取得された科学データは150テラバイトを超えています。各分野の研究チームは、独創性・先端性・革新性を備えた一連の成果を挙げ、認可された特許は50件以上に上ります。

宇宙生命科学分野では、中国宇宙ステーションで初となるマウスを用いた宇宙科学実験に成功しました。これにより、「地上での選別-生体打ち上げ-軌道上飼育-生体の回収」という、科学実験と工学的実装を深く融合させた小型哺乳類の宇宙実験における生命維持支援と実験技術体系が初歩的に構築され、宇宙環境が哺乳類に及ぼす影響を体系的に研究するための重要な基盤が築かれました。

また、国際的にも初となる宇宙ステーションにおける準磁場と微小重力が複合した宇宙環境下での生物学研究が実施され、動物の行動や遺伝子変化の法則が明らかになりました。これは、今後の深宇宙探査における生命・健康保障研究の科学的基礎となる成果です。

このほか、中国宇宙ステーションでは、宇宙応用を目的としたリチウムイオン電池の電気化学・光学原位置観察研究プロジェクトも実施されました。（提供/CRI）