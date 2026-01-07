“グラビアレジェンド”42歳・磯山さやか、ボディライン際立つ姿 写真集『余韻』より新規カット公開
俳優でタレントの磯山さやか（42）が昨年10月22日、25周年写真集『余韻』（講談社）を発売。その2刷が決定し、新規カット2点が公開された。
【画像】ボディライン際立つ衣装で…磯山さやかの新ショット
前作『and more』から2年ぶりとなる『余韻』は、オーストラリア・ケアンズで撮影。透き通る青い海や幻想的な川、ゴージャスな邸宅、新鮮な市場など、多彩なロケーションでシャッターが切られた。笑顔はじけるビキニ姿や艶やかなランジェリーカット、大胆な写真集ならではのショットなど、42歳を迎えた“今”の磯山の魅力が詰め込まれている。
今回公開されたのは、ケアンズの夕暮れのビーチで撮影されたショット。黄昏時の光を受けて、魅惑的なボディラインが浮かび上がる印象な一枚となる。もうひとつはケアンズの市場で、テーブル越しに撮られたショット。瞳の輝きに引き込まれるようなショットとなっている。
【画像】ボディライン際立つ衣装で…磯山さやかの新ショット
前作『and more』から2年ぶりとなる『余韻』は、オーストラリア・ケアンズで撮影。透き通る青い海や幻想的な川、ゴージャスな邸宅、新鮮な市場など、多彩なロケーションでシャッターが切られた。笑顔はじけるビキニ姿や艶やかなランジェリーカット、大胆な写真集ならではのショットなど、42歳を迎えた“今”の磯山の魅力が詰め込まれている。
今回公開されたのは、ケアンズの夕暮れのビーチで撮影されたショット。黄昏時の光を受けて、魅惑的なボディラインが浮かび上がる印象な一枚となる。もうひとつはケアンズの市場で、テーブル越しに撮られたショット。瞳の輝きに引き込まれるようなショットとなっている。