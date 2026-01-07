´öÅÄ¤ê¤é¡¢ZICO¤È¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÅÐ¾ì¡¡¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖDUET¡×¤òÀ¸¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤ÇÈäÏª
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡È¾®Àâ¤ò²»³Ú¤Ë¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÉYOASOBI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ikura¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÂè628²ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØMMA2025¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¡ª¡ÖDUET¡×¤òÈäÏª¤·¤¿´öÅÄ¤ê¤é
¡¡¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡È°ìÈ¯»£¤ê¡É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ¯ÌÀ¤ËÀÚ¤ê¼è¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯11·î¤Î³«Àß°Ê¹ß¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô1160Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤ÆºÇÂ¿ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡º£²óÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ZICO¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDUET¡×¡£Æü´Ú¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ßÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÏÁá¤¯¤â1000ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢&TEAM¡¢ILLIT¡¢BOYNEXTDOOR¡¢King ¡õ Prince¤Ê¤É¡¢Æü´Ú¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿TikTok±ÇÁü¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï¡¢±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤Î3¸À¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢ZICO¤È´öÅÄ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬·Ú²÷¤Ë³Ý¤±¹ç¤¦¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢½é¤È¤Ê¤ëÀ¸¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÈäÏª¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£2¿Í¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¡¢ZICO¤Î·Ú²÷¤Ê¥é¥Ã¥×¡¢´öÅÄ¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤¬¡¢À¸±éÁÕ¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëº£²ó¸Â¤ê¤Î¡È°ìÈ¯»£¤ê¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
