『ハイスクール！奇面組』39年ぶり新作アニメ、第1話場面カット公開 校長・小蝶先生は緒方賢一が旧作から続投
9日より放送されるテレビアニメ『ハイスクール！奇面組』（フジテレビ系 毎週金曜 後11：30）の第1話「奇面組参上！」のあらすじと場面カットが公開された。第1話には1985年に放送された旧作のアニメーションにも出演していた緒方賢一が、当時と同じ役となる一応中学校の校長・小蝶先生役として出演する。
【画像】39年ぶり新作アニメで続投！緒方賢一が演じる小蝶先生
本作は、ブサイクであることを個性ととらえ、「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、主人公の一堂零たち個性豊かな5人組集団「奇面組」が活躍する学園コメディー。原作者・新沢基栄氏により80年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）で『3年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの高校進学に伴い1982〜87年にかけて『ハイスクール！奇面組』に改題して連載された漫画が原作。85〜87年にかけてテレビアニメが放送、86年にはアニメ映画化されるなど斬新な内容で人気となり、一大ブームを巻き起こした。
また、テレビアニメの放送開始日の前日となる8日から2日連続で、『めざましテレビ』内で放送されている「紙兎ロペ」に、『ハイスクール！奇面組』より零（CV.関智一）と冷越豪（CV.武内駿輔）がゲスト出演する。紙ウサギのロペと、紙リスのアキラ先輩の2人と共に登場。零が“奇面組”のメンバーとはぐれてしまったところからストーリーが展開される。
■第1話「奇面組参上！」あらすじ
一応中学校3年5組に転校してきた河川唯。隣の席の宇留千絵によれば、この学校には変わり者が多く、特に「ヘン中のヘンなの」がいるらしい。たくさん思い出を作ろうと意気込む唯の目の前で教室に突っ込んできたのは、5人乗りの自転車。前かごに乗ったリーダー・一堂零に率いられる男たちこそが、とびきりの姿ととびきりの個性を持った変人集団、その名も“奇面組”。縦横無尽の奇面組を追いかけ、唯の予測不可能な学校生活が始まる。
脚本：村越繁
絵コンテ：西川鷹司
