King Gnu、メンバー全員で初『ANN』 井口理「久々にニッポン放送にお邪魔します」
ニッポン放送『King GnuのオールナイトニッポンGOLD』が、16日に生放送される（後10：00）。
【写真】インパクト大！勢喜遊 & Yohji Igarashiのアーティスト写真
King Gnuは、常田大希、勢喜遊、新井和輝、井口理による4ピースジャパニーズバンド。オルタナティブと独自のポップセンスが融合した音楽性は「Tokyo New Mixture Style」と称され、2017年4月の始動以降、インディー・メジャー問わず、楽曲をリリースするごとに賞賛を集め、多種多様な作品群で現在も多くの音楽ファンを魅了している。また、盟友クリエイティブレーベル「PERIMETRON」と制作するMV・アートワークでも確固たる注目と評価を集め、音楽、アートワーク、映像、ライブパフォーマンス全方位において唯一無二の世界を構築している。
今回、9日に新曲の「AIZO」がリリースされ、2月からはバンド史上最多都市を巡るツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」の開催を控えている中、満を持してKing Gnuとして初のオールナイトニッポンが決定。2019年に井口理がレギュラーパーソナリティーを務めていた『King Gnu 井口理のオールナイトニッポン0(ZERO)』にメンバー全員がゲスト出演したことはあったが、メンバー全員でオールナイトニッポンのパーソナリティを担当するのは初めてとなる。
■井口理
みなさんお久しぶりです。2026年、新年明けまして、久々にニッポン放送にお邪魔します。今回はKing Gnuの4人で仲良くわいわいやれたらいいなと思っています。どうか、お楽しみに！！
