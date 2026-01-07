山口一郎、事務所の神棚に心の支え“タローマン” ファン「ご利益ありそう」「太陽神」
サカナクションのフロントマン・山口一郎が7日、自身のXを更新。事務所の神棚を公開した。
【写真あり】事務所の神棚に飾られた山口一郎の心の支え“タローマン”
山口は「事務所の神棚」と写真を投稿。特撮テレビドラマで映画化もされた『TAROMAN』のヒーロー、タローマンの姿があった。同作のテレビシリーズや映画で山口が解説役を担当。うつ病だった時期にタローマンの仕事が支えとなり、昨年末の『紅白歌合戦』でもタローマンのグッズを持参して怒られる覚悟でステージで披露していた。
深いタローマン愛はファンも熟知しており、Xでは「冗談抜きにして、一郎さんや事務所にとっては救いの手を差し伸べてくれた大きな存在ですものね」「ご利益ありそう」「太陽神」と反応していた。
